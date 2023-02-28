Aulnay-sous-Bois
El tráfico en Aulnay-sous-Bois suele ser complicado durante la hora punta, con un fuerte impacto en la regularidad de los autobuses. El proyecto pretende mejorar el flujo de autobuses mientras se esfuerza por preservar:
- el espacio reservado para ciclistas, especialmente a nivel del puente de la Croix Blanche
- la vegetación existente, y en particular los árboles notables en la RD115
- plazas de aparcamiento, incluyendo las que rodean la estación Aulnay-sous-Bois
La ruta
Se están estudiando diversas remodelaciones del trazado de la actual línea 15:
- El traslado de la terminal a la estación de autobuses de Aulnay Sud (sujeto a la adquisición de terrenos de la SNCF a lo largo de la línea ferroviaria). La actual ruta de la vía se abandonaría y las paradas actuales de Anatole France y Floquet dejarían de ser atendidas por la futura línea 15. Sin embargo, el servicio a estas dos paradas sería proporcionado por las líneas 1 y 607.
- El abandono del desvío en el distrito de Ambourget (parada Saint-Paul) para mejorar el tiempo de viaje de la futura línea 15. Sin embargo, el distrito seguirá siendo servido por la línea 43.
Las estaciones
También se estudia la creación y agrupación de estaciones:
- Aulnay RER: como parte de la continuación del proyecto, la ubicación exacta de la terminal aún está por confirmarse; permitirá interconexiones con el RER B, el Transilien K y el tranvía T4.
- Arts/Lapin Saute: dado que la parada de Artes está actualmente relativamente poco concurrida, se propone compartirla con la estación de Lapin Saut.
- HLM / Ambourget – Cementerio: se propone agrupar la parada HLM con Ambourget – Cementerio para mejorar la legibilidad de la línea.
- Savigny: como parte de la reconfiguración de la rotonda Robert Schumann, esta parada se agrupará con la parada de Paré (inicialmente situada en el cruce de caminos Robert Schuman). La sustitución de esta rotonda por un cruce mejoraría la integración urbana de los espacios verdes existentes y una verdadera extensión de la cobertura vegetal en este sector. El proyecto de remodelación tendrá como objetivo crear un área ajardinada de calidad. Además de estas medidas, el proyecto estudiará la posibilidad de crear rutas ciclistas y carriles bici en las 30 zonas, en particular en la rue Jules Princet.
Finalmente, el TCSP se conectará con zonas en proceso de reurbanización urbana (los distritos de Gros Saule y Ambourget o el grupo escolar de Bourg).
Céntrate en el sector Croix-Blanche
A nivel de la Croix-Blanche, en caso de que la terminal se encuentre al sur de la estación del RER de Aulnay, los estudios realizados han demostrado que no es posible ampliar el puente existente para permitir el desarrollo de un terreno dedicado sin reducir el número de vías existentes. Por ello, se está estudiando la construcción de un paso a nivel paralelo al puente existente. Atravesando las vías del tren, permitiría la creación de un carril dedicado a autobuses en una dirección de tráfico.
Desde la Croix Blanche hasta el cruce de caminos de la Avenue de l'Ormeteau
El ancho de las carreteras no permite la inserción de un sitio bidireccional separado (carril dedicado a autobuses en ambas direcciones de tráfico) en todo el municipio. Desde el puente Croix-Blanche hasta la intersección con la Avenue de l'Ormeteau, se propone crear un carril dedicado al tráfico de autobuses en dirección a la estación de RER de Aulnay. Los autobuses que se dirigan a Tremblay-en-France seguirán circulando por el carril compartido con conductores y ciclistas. El tráfico se limitará entonces a 30 km/h. Dependiendo de su dirección de circulación, los autobuses cruzarán la intersección con la Avenue de l'Ormeteau ya sea por un carril dedicado o por un carril compartido. La intersección con la Avenue de l'Ormeteau marca el inicio del desarrollo bidireccional.
Se mantendrán los carriles bici existentes en los carriles de tráfico y se preservarán los árboles notables. La estación de Lapin Saut, situada en las inmediaciones del cruce, dará servicio a los distritos en proceso de renovación y reestructuración: Gros Saule y Ambourget, en Aulnay, y Les Beaudottes y Perrin, en Sevran.