Aulnay-sous-Bois

Céntrate en el sector Croix-Blanche

A nivel de la Croix-Blanche, en caso de que la terminal se encuentre al sur de la estación del RER de Aulnay, los estudios realizados han demostrado que no es posible ampliar el puente existente para permitir el desarrollo de un terreno dedicado sin reducir el número de vías existentes. Por ello, se está estudiando la construcción de un paso a nivel paralelo al puente existente. Atravesando las vías del tren, permitiría la creación de un carril dedicado a autobuses en una dirección de tráfico.

Desde la Croix Blanche hasta el cruce de caminos de la Avenue de l'Ormeteau

El ancho de las carreteras no permite la inserción de un sitio bidireccional separado (carril dedicado a autobuses en ambas direcciones de tráfico) en todo el municipio. Desde el puente Croix-Blanche hasta la intersección con la Avenue de l'Ormeteau, se propone crear un carril dedicado al tráfico de autobuses en dirección a la estación de RER de Aulnay. Los autobuses que se dirigan a Tremblay-en-France seguirán circulando por el carril compartido con conductores y ciclistas. El tráfico se limitará entonces a 30 km/h. Dependiendo de su dirección de circulación, los autobuses cruzarán la intersección con la Avenue de l'Ormeteau ya sea por un carril dedicado o por un carril compartido. La intersección con la Avenue de l'Ormeteau marca el inicio del desarrollo bidireccional.

Se mantendrán los carriles bici existentes en los carriles de tráfico y se preservarán los árboles notables. La estación de Lapin Saut, situada en las inmediaciones del cruce, dará servicio a los distritos en proceso de renovación y reestructuración: Gros Saule y Ambourget, en Aulnay, y Les Beaudottes y Perrin, en Sevran.

En ciudades cercanas