Sevran
En Sevran, el proyecto ayudará a facilitar el servicio de las principales instalaciones (hospital Robert Ballanger, centro comercial Beau Sevran) y garantizará conexiones rápidas con el RER B y la futura línea 16 del Grand Paris Express.
En el sector, el proyecto trabaja para afrontar múltiples desafíos:
- la conservación de las hileras de árboles en la Avenida Salvador Allende, en particular.
- mejora del servicio al centro hospitalario y a la estación Sevran-Beaudottes.
- la inserción de carriles exclusivos para autobuses en ambas direcciones, como a lo largo de la Avenida Raoul Dautry y luego en el patio delantero de la estación, asegurando que la eliminación de plazas de aparcamiento se limite o se compense en la medida de lo posible (por ejemplo, creando zonas de aparcamiento cercanas).
- servicio a proyectos de desarrollo en curso, en particular el proyecto de renovación urbana del distrito de Montceleux.
- creación de nuevos carriles bici, comenzando por la Avenida Salvador Allende.
La ruta
Desde el RD 115, el autobús:
- Tomará las siguientes vías:
- Raoul Dautry:
- Salvador Allende:
- Martin Luther King:
- antes de regresar a la carretera departamental 115.
La futura línea 15 dará servicio a la estación Sevran-Beaudottes y al Hospital Ballanger.
Las estaciones
Se está estudiando la creación de dos nuevas oclusivas:
- En la RD 115, antes del cruce con la Avenida Raoul Dautry, para dar servicio al Hospital Robert Ballanger
- En la intersección de la avenida Salvador Allende y la avenida Martin Luther King.