Autobús

Instalaciones dedicadas a autobusesAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Sevran

En Sevran, el proyecto ayudará a facilitar el servicio de las principales instalaciones (hospital Robert Ballanger, centro comercial Beau Sevran) y garantizará conexiones rápidas con el RER B y la futura línea 16 del Grand Paris Express.

En el sector, el proyecto trabaja para afrontar múltiples desafíos:

  • la conservación de las hileras de árboles en la Avenida Salvador Allende, en particular.
  • mejora del servicio al centro hospitalario y a la estación Sevran-Beaudottes.
  • la inserción de carriles exclusivos para autobuses en ambas direcciones, como a lo largo de la Avenida Raoul Dautry y luego en el patio delantero de la estación, asegurando que la eliminación de plazas de aparcamiento se limite o se compense en la medida de lo posible (por ejemplo, creando zonas de aparcamiento cercanas).
  • servicio a proyectos de desarrollo en curso, en particular el proyecto de renovación urbana del distrito de Montceleux.
  • creación de nuevos carriles bici, comenzando por la Avenida Salvador Allende.

La ruta

Desde el RD 115, el autobús:

  • Tomará las siguientes vías:
    - Raoul Dautry:
    - Salvador Allende:
    - Martin Luther King:
  • antes de regresar a la carretera departamental 115.

La futura línea 15 dará servicio a la estación Sevran-Beaudottes y al Hospital Ballanger.

Las estaciones

Se está estudiando la creación de dos nuevas oclusivas:

  • En la RD 115, antes del cruce con la Avenida Raoul Dautry, para dar servicio al Hospital Robert Ballanger
  • En la intersección de la avenida Salvador Allende y la avenida Martin Luther King.

En ciudades cercanas

Aulnay-sous-Bois
Tremblay-en-France
Villepinte