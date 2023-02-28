En Tremblay-en-France y más concretamente en la RD 40, las actividades comerciales, las instalaciones deportivas y escolares conviven con zonas residenciales, incluyendo algunas nuevas construcciones derivadas de proyectos de renovación urbana. La zona también se caracteriza por sus hileras de árboles.

El proyecto aplicará a:

Limita las adquisiciones de tierras.

Compensar, en la medida de lo posible, la inevitable eliminación de plazas de aparcamiento (necesaria en la RD 40).

Crear nuevos caminos peatonales y cruces seguros.

Conservar los árboles existentes para no distorsionar el paisaje urbano y limitar los impactos en los árboles en el resto de la zona.

La disposición

En el RD 40, se estudiarán dos variantes de desarrollo durante las siguientes fases de estudio del proyecto: