Tremblay-en-France
En Tremblay-en-France y más concretamente en la RD 40, las actividades comerciales, las instalaciones deportivas y escolares conviven con zonas residenciales, incluyendo algunas nuevas construcciones derivadas de proyectos de renovación urbana. La zona también se caracteriza por sus hileras de árboles.
El proyecto aplicará a:
- Limita las adquisiciones de tierras.
- Compensar, en la medida de lo posible, la inevitable eliminación de plazas de aparcamiento (necesaria en la RD 40).
- Crear nuevos caminos peatonales y cruces seguros.
Conservar los árboles existentes para no distorsionar el paisaje urbano y limitar los impactos en los árboles en el resto de la zona.
La disposición
En el RD 40, se estudiarán dos variantes de desarrollo durante las siguientes fases de estudio del proyecto:
- La primera opción es reducir los cuatro carriles para coches a dos carriles, insertar carriles dedicados a autobuses y ampliar los carriles bici existentes (de 1,5 m a 2 m).
Esta opción permitiría mejorar el flujo del tráfico de autobuses gracias a los carriles dedicados en ambas direcciones y hacer que los carriles bici existentes fueran más seguros, reduciendo al mismo tiempo el número de árboles a talar (menos de 20).
Según los resultados de los primeros estudios de tráfico, la reducción del número de carreteras no genera congestión vial en la zona. Como en todos los proyectos realizados por Île-de-France Mobilités, se realizarán estudios adicionales de tráfico como parte del diseño posterior del proyecto, para confirmar la aceptabilidad de los desarrollos propuestos.
- La segunda opción es mantener los cuatro carriles de tráfico e insertar carriles exclusivos para autobuses en cada dirección. Esta opción permitiría mantener las condiciones actuales del tráfico de coches mientras se reforzaba la regularidad de los autobuses. No obstante, para permitir el tráfico de autobuses, sería necesario ensanchar la RD 40, lo cual solo sería posible talando hileras de árboles (más de 200 árboles).
Las estaciones
Las estaciones de la rama de Tremblay-en-France hasta la Place Jean Jaurès ya no serán atendidas por la línea 15, sino por otras líneas de autobús (análisis de la reestructuración de la red de autobuses que está por venir). Las paradas Résistance y Vert Galant seguirán siendo atendidas (esta última en relación con el RER B).