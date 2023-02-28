Villepinte
En Villepinte, y más concretamente en la RD 115, se están desarrollando proyectos a lo largo del Boulevard Robert Ballanger (especialmente ZAC de la Pépinière y Parc de la Noue), ayudando a revitalizar el sector. En este contexto, se propone insertar un carril dedicado a autobuses en ambas direcciones.
En esta fase de los estudios, ya se han identificado los impactos sobre el suelo. Las parcelas de terreno podrían verse afectadas sin que los edificios se vieran afectados directamente por el proyecto.
Además, para responder a los problemas del tráfico de autobuses y aumentar la ecologización de la ciudad, se estudiarán varios tipos de desarrollos en el sector:
- Se preferirá la inserción de carriles exclusivos dedicados en ambas direcciones, para garantizar la regularidad del autobús. Estos desarrollos serían objeto de especial atención para no generar congestión del tráfico.
- La creación de plazas de aparcamiento para garantizar el acceso a tiendas en la RD 115.
- La plantación de árboles en el lado sur de la RD115.
- La ampliación de las aceras en la RD 115 y la creación de carriles bici para garantizar la seguridad de los usuarios.
- La conservación de árboles plantados entre 2019 y 2020 entre la Avenida del Mariscal de Lattre de Tassigny y la rotonda RD 115 – RD 40.
La ruta
La ruta sigue en gran parte la de la actual línea 15. Para mejorar la eficiencia de toda la línea, la ruta no realiza el desvío por la Avenida Carlomagno y la Avenida Charles de Gaulle en favor de dar servicio a la rotonda que da acceso a la A104 y a una parte de la RD 40.
Las estaciones
En cuanto a las paradas cubiertas, se proponen dos grandes reconfiguraciones:
- La eliminación de estaciones (paradas de Malraux, Leclerc, Brassens) que, sin embargo, seguirían siendo atendidas por las líneas 39 y 45.
- La creación de una nueva parada en la rotonda de la RD 115, para dar servicio eficiente a las instalaciones culturales situadas en el lado norte de la RD 115.
También se propone servir, agrupar o reubicar las siguientes paradas:
- Rue de Sevran: la ubicación de esta parada se desplazó ligeramente, en relación con la creación del ZAC de la Pépinière
- Lycée Rostand: servicio en ambos sentidos para compensar el abandono de la parada de Malraux.
- Les 4 Tours: esta parada podría reposicionarse en el RD40.
Céntrate en el RD115
El proyecto propone remodelar la red vial para permitir un uso pacífico del espacio público por parte de todos los usuarios, separando los dos carriles existentes por carriles dedicados a autobuses en cada dirección.