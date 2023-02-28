En Villepinte, y más concretamente en la RD 115, se están desarrollando proyectos a lo largo del Boulevard Robert Ballanger (especialmente ZAC de la Pépinière y Parc de la Noue), ayudando a revitalizar el sector. En este contexto, se propone insertar un carril dedicado a autobuses en ambas direcciones.

En esta fase de los estudios, ya se han identificado los impactos sobre el suelo. Las parcelas de terreno podrían verse afectadas sin que los edificios se vieran afectados directamente por el proyecto.

Además, para responder a los problemas del tráfico de autobuses y aumentar la ecologización de la ciudad, se estudiarán varios tipos de desarrollos en el sector:

Se preferirá la inserción de carriles exclusivos dedicados en ambas direcciones, para garantizar la regularidad del autobús. Estos desarrollos serían objeto de especial atención para no generar congestión del tráfico.

La creación de plazas de aparcamiento para garantizar el acceso a tiendas en la RD 115.

La plantación de árboles en el lado sur de la RD115.

La ampliación de las aceras en la RD 115 y la creación de carriles bici para garantizar la seguridad de los usuarios.

La conservación de árboles plantados entre 2019 y 2020 entre la Avenida del Mariscal de Lattre de Tassigny y la rotonda RD 115 – RD 40.

La ruta

La ruta sigue en gran parte la de la actual línea 15. Para mejorar la eficiencia de toda la línea, la ruta no realiza el desvío por la Avenida Carlomagno y la Avenida Charles de Gaulle en favor de dar servicio a la rotonda que da acceso a la A104 y a una parte de la RD 40.

Las estaciones

En cuanto a las paradas cubiertas, se proponen dos grandes reconfiguraciones:

La eliminación de estaciones (paradas de Malraux, Leclerc, Brassens ) que, sin embargo, seguirían siendo atendidas por las líneas 39 y 45.

) que, sin embargo, seguirían siendo atendidas por las líneas 39 y 45. La creación de una nueva parada en la rotonda de la RD 115, para dar servicio eficiente a las instalaciones culturales situadas en el lado norte de la RD 115.

También se propone servir, agrupar o reubicar las siguientes paradas: