La remodelación del conjunto Chelles-Gournay

Situado en el suroeste del pueblo, en las inmediaciones directas de las estaciones RER y Transilien, el centro de Chelles-Gournay estará servido por la línea 16 del metro. Está situada a pocos pasos del centro de la ciudad y está bordeada por el Parque Recuerdo Émile Fouchard, que eventualmente se extenderá hasta la entrada de la estación, para ofrecer a los viajeros la comodidad de una llegada inmediata en medio de la naturaleza. Finalmente, casi 45.000 pasajeros se cruzarán cada día en los andenes de la estación.

Para más información: https://www.societedugrandparis.fr/ligne-16/gare-chelles