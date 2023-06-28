La línea 16 del metro que da servicio a la estación Chelles-Gournay

La línea 16 de metro adelanta a la línea 15 en un arco noreste, en los suburbios más lejanos, desde el centro Saint-Denis – Pleyel. Conectará Saint-Denis – Pleyel con Noisy-Champs en 26 minutos pasando por Le Bourget, Aulnay-sous-Bois, Sevran o Chelles y así irrigará Seine-Saint-Denis hasta los límites de Seine-et-Marne mediante el servicio de 10 estaciones. Dará servicio a la estación de Chelles en la zona de estudio. Actualmente, la puesta en servicio está prevista en dos o tres fases. Puesta en servicio de Saint-Denis – Pleyel en Blanc-Mesnil en 2024, Blanc Mesnil en Clichy-Montfermeil en 2026 y puesta en servicio de Clichy-Montfermeil en Noisy-Champs en 2028.

Para más información: https://www.grandparisexpress.fr/ligne-16