El Centro de Operaciones de Autobuses (COB)

El nuevo Centro Operativo de Autobuses (COB) es esencial para el funcionamiento de los Bus Bords de Marne. Es un taller-garaje con múltiples funciones: mantenimiento preventivo y correctivo de los autobuses, su limpieza, así como su garaje al final del servicio.

De hecho, los centros operativos de autobuses existentes no pueden recibir los futuros autobuses articulados eléctricos de los Bus Bords de Marne (por cuestiones de espacio). Además de alojar los Bus Bords de Marne, el nuevo centro operativo de autobuses también permitirá cubrir las necesidades de otras líneas de autobús de la zona.

El emplazamiento elegido para su construcción está en Neuilly-sur-Marne, a unos 1,5 km al norte de la Place de la Résistance, en el sector abandonado de la autopista A103 entre las vías del tren y la rue Paul et Camille Thomoux.