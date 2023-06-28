La implementación del proyecto

Île-de-France Mobilités
El proyecto se lleva a cabo bajo la gestión de Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia el transporte para todos los residentes de Île-de-France. En el corazón de la red de transporte de Île-de-France, Île-de-France Mobilités reúne a los actores (pasajeros, cargos electos, fabricantes, transportistas, gestores de infraestructuras), invierte e innova para mejorar el servicio que se ofrece a los pasajeros. Decide y gestiona proyectos de desarrollo y modernización para todo tipo de transporte. Île-de-France Mobilités garantiza que se respeten el programa, el calendario y el coste de la operación de Bus Bords de Marne, desde las primeras fases de consulta hasta la puesta en marcha.