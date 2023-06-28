Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

La implementación del proyecto

Los actores del proyecto

Presentando visualmente al propietario del proyecto, los financiadores, los municipios cruzados y los socios.

Cliente: Île de France Mobilités

Financiadores: Prefecto de la Región de Île-de-France, Departamento de Val de Marne, Departamento de Seine-Saint-Denis, Departamento de Seine-et-Marne, Île-de-France Mobilités

Municipios que cruzaron: Chelles, Fontenay-sous-Bois, Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne.

Socios: RATP - SGP - SNCF - SPL Marne-au-Bois, Grand Paris Aménagement - DRAC - BSPP - Concesionarios de la red - prefecturas de Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis y Seine-et-Marne, así como los servicios de instrucción asociados - HAROPA PORT y la empresa Nivet, concesionaria del puerto de Gournay

El propietario del proyecto y los financiadores

Île-de-France Mobilités

El proyecto se lleva a cabo bajo la gestión de Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia el transporte para todos los residentes de Île-de-France. En el corazón de la red de transporte de Île-de-France, Île-de-France Mobilités reúne a los actores (pasajeros, cargos electos, fabricantes, transportistas, gestores de infraestructuras), invierte e innova para mejorar el servicio que se ofrece a los pasajeros. Decide y gestiona proyectos de desarrollo y modernización para todo tipo de transporte. Île-de-France Mobilités garantiza que se respeten el programa, el calendario y el coste de la operación de Bus Bords de Marne, desde las primeras fases de consulta hasta la puesta en marcha.

El Estado

El desarrollo de la movilidad libre de carbono sigue siendo una prioridad importante para el Estado. Además, para afrontar los retos de los desplazamientos y las expectativas de los residentes de Île-de-France, el Estado se compromete a ofrecer un transporte más moderno y eficiente. Transporte público interconectado que facilita las conexiones y mejora los desplazamientos diarios en la red de Île-de-France.
Al contribuir financieramente con un 21% al proyecto "Bus Bord de Marne", el Estado persigue su objetivo regional de apoyar la movilidad y los proyectos en desarrollo en las regiones de Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis y Seine-et-Marne.

La región de Île-de-France

Para satisfacer la demanda de todos los usuarios, la Región está invirtiendo masivamente para modernizar y ampliar la red de transporte público. También apoya el desarrollo del ciclismo diario, así como nuevos usos viales como el coche compartido o carriles reservados para autobuses y taxis. Está desarrollando una política firme para combatir los atascos y apoyar la innovación vial. En colaboración con Île-de-France Mobilités, la Región ha estado involucrada en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar profundamente las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. Por tanto, la región de Île-de-France es una co-entrada con un 49%, bajo el Contrato de Plan Estado-Región.

El departamento del Val de Marne (94)

El Departamento de Val-de-Marne está comprometido con la mejora y el desarrollo del transporte para todo Val-de-Marne. Promover el transporte público y el tráfico suave, calmar el tráfico de coches, garantizar un mejor servicio al territorio y reducir los tiempos de viaje dentro del departamento, estos son los principales objetivos del Departamento de Val-de-Marne en cuanto a desplazamientos. En este billete, se financia los estudios del proyecto Bus Bords de Marne con un valor del 10%.

El Departamento de Seine-Saint-Denis (93)

Dado que es un importante problema social, económico y medioambiental, el Departamento de Seine-Saint-Denis está comprometido con el desarrollo de modos activos de transporte y con mejorar la calidad y cantidad del transporte público en la región. Participa activamente en el despliegue de la red de autobuses y en la ampliación de las líneas de metro, y apoya la construcción de las nuevas líneas de metro Grand Paris Express. En este billete, se financia los estudios del proyecto Bus Bords de Marne con un valor del 10%.

El departamento de Seine-et-Marne (77)

Al calmar el tráfico de coches, desarrollar el transporte público, el transporte escolar, los servicios locales, el coche compartido y las conexiones ciclistas, el Departamento de Seine-et-Marne es una comunidad movilizada para promover la movilidad de Seine-et-Marne. Para lograrlo, el Departamento apoya numerosos proyectos en la región de Seine-et-Marne junto con los distintos socios. En este billete, se financia los estudios del proyecto Bus Bords de Marne con un valor del 10%.

El coste del proyecto

Visualización del coste del proyecto

La infraestructura se estima en 237 millones de euros sin impuestos, incluidos 29,6 millones de euros excluyendo impuestos para la construcción del depósito de autobuses;

Material rodante: 37 millones de euros excluyendo IVA 100% Île-de-France Mobilités

Operación: 100% Île-de-France Mobilités

Estimado en las condiciones económicas de junio de 2023, este coste puede variar con más o menos un 10%. Habrá que establecer un protocolo global de financiación una vez que el proyecto haya sido declarado de interés público, para permitir que los estudios y el trabajo continúen.

El calendario

Las principales etapas del proyecto

  • Sobre la base de los estudios preliminares, se celebró una consulta pública de noviembre de 2020 a febrero de 2021. Esta fase ha permitido enriquecer el proyecto y desarrollarlo para que responda mejor a las necesidades y expectativas del territorio, teniendo en cuenta las opiniones y propuestas de los vecinos, usuarios de la carretera, viajeros, empresas, asociaciones y autoridades locales.
  • Al finalizar esta consulta,Î le-de-France Mobilités ha realizado estudios en profundidad teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la consulta, en particular en lo que respecta a las alternativas respecto a la ruta en el acceso a las terminales Val de Fontenay y Chelles-Gournay, la reestructuración de la red de autobuses o la integración urbana (equilibrio de la compartición de carreteras entre autobuses, tráfico, bicicletas, peatones, árboles y aparcamiento) y opciones de desarrollo técnico.
  • En otoño de 2023 se celebró una consulta preliminar sobre la compatibilidad de los documentos de planificación urbana (MECDU) de Perreux-sur-Marne.
  • En diciembre de 2023, se aprobó el Esquema de Principios (SDP) que constituye la base del expediente de investigación pública.
  • En 2024, han comenzado nuevas fases de diálogo
    > en primavera: información pública sobre el progreso del proyecto 
    > en otoño: investigación previa a la declaración de utilidad pública. Esto permitió que el público estuviera informado y se expresara de nuevo sobre el proyecto.
  • En abril de 2025 se emitió la declaración del proyecto: confirma la continuación del proyecto y especifica los compromisos de Île-de-France Mobilités para responder a las conclusiones de la investigación pública y a las reservas y recomendaciones de la comisión de investigación.

Hoy, las autoridades deben decidir sobre la utilidad pública del proyecto. Si el proyecto se declara de interés público y se asegura la financiación, pueden comenzar los estudios de diseño detallados conocidos como estudios preliminares de diseño (AVP). Especificarán los aspectos técnicos del proyecto: materiales, especies de árboles y métodos de construcción, derechos de paso detallados requeridos, diseño arquitectónico o medidas de reducción y compensación medioambiental. El inicio de los trabajos está previsto para 2027.

Enfoque: un repaso a las principales lecciones de la consulta

La consulta preliminar confirmó la puntualidad del proyecto, muy esperada, y mostró el apoyo público a los retos y objetivos definidos por Île-de-France Mobilités.

También se desprendió de la consulta:

  • Un acuerdo general sobre la ruta propuesta;
  • Propuestas alternativas sobre la ruta que se acerca a las terminales de Val de Fontenay y Chelles-Gournay;
  • La necesidad de reestructurar la red de autobuses y mantener el servicio existente entre Nogent-sur-Marne y Chelles más allá de la estación de Chelles-Gournay;
  • Expectativas respecto a los detalles y las opciones de desarrollo a lo largo de la ruta: ubicación y número de estaciones, continuidad y seguridad de las instalaciones ciclistas, peatones, ecologismo, efectos en el tráfico de coches y en las intersecciones.
