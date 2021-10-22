El sector "Sénia", actualmente en proceso de grandes cambios, es el corazón de la línea con tres estaciones a largo plazo: Chemin des Carrières, Rue des Quinze Arpents, Pont de Rungis.

La convocatoria para proyectos de arquitectura y urbanismo "Inventons la Métropole du Grand Paris", que pretende potenciar sitios de alto potencial como la zona logística de Sénia, dará visibilidad a los futuros distritos de Parcs en Scène y Sénia en el trazado del proyecto. Dentro de este perímetro, el programa permitirá la construcción de viviendas para acoger a 5.900 nuevos habitantes y 4.500 nuevos trabajadores en oficinas. Uno de los principales retos de la Sénia-Orly es ofrecer una solución de movilidad a estos futuros usuarios.

Cambio en Pont de Rungis

Es posible que al principio la estación Pont de Rungis no esté servida, porque la rue des Quinze Arpents, por la que debe pasar el autobús, podría no estar disponible antes de que termine la obra en los distritos de Sénia y Parcs en Scène. Durante esta fase, se serviría una estación temporal, Cité Jardin, así como Cockpit – Pont de Rungis, que permitiría conexiones con la estación RER C y la línea 14.

Cuando los ZAC estén desarrollables, se llevará a cabo una segunda fase de trabajos para que el autobús pueda utilizar la rue des Quinze Arpents, lo que permitirá servir a este nuevo distrito y luego conectar lo más cerca posible del centro multimodal de intercambio Pont de Rungis. La 393 extendida conectará con el RER C y la extensión de la línea 14 del metro, así como con la red de autobuses.

Además, se construirá un carril bici a lo largo de la extensión de la Rue des Quinze Arpents que conectará con la ruta de la Rue Bas Marin y el enlace multimodal del Pont de Rungis, para garantizar las mejores conexiones entre bicicletas y trenes.

Se planifican numerosos desarrollos en los espacios públicos cercanos al centro multimodal de intercambio Pont de Rungis, con vistas a la puesta en marcha del metro 14:

• un patio delantero en el centro de los edificios de pasajeros de las estaciones RER C y Metro 14,

• una zona de compartición reservada para autobuses, taxis y vehículos de coche compartido,

• Asegurar plazas de aparcamiento para motocicletas motorizadas y bicicletas.

Actualmente se está estudiando la creación de una pasarela peatonal reservada para modos activos (caminar, ciclismo, patinetes, etc.).