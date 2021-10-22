Orly
El sector "Sénia", actualmente en proceso de grandes cambios, es el corazón de la línea con tres estaciones a largo plazo: Chemin des Carrières, Rue des Quinze Arpents, Pont de Rungis.
La convocatoria para proyectos de arquitectura y urbanismo "Inventons la Métropole du Grand Paris", que pretende potenciar sitios de alto potencial como la zona logística de Sénia, dará visibilidad a los futuros distritos de Parcs en Scène y Sénia en el trazado del proyecto. Dentro de este perímetro, el programa permitirá la construcción de viviendas para acoger a 5.900 nuevos habitantes y 4.500 nuevos trabajadores en oficinas. Uno de los principales retos de la Sénia-Orly es ofrecer una solución de movilidad a estos futuros usuarios.
Cambio en Pont de Rungis
Es posible que al principio la estación Pont de Rungis no esté servida, porque la rue des Quinze Arpents, por la que debe pasar el autobús, podría no estar disponible antes de que termine la obra en los distritos de Sénia y Parcs en Scène. Durante esta fase, se serviría una estación temporal, Cité Jardin, así como Cockpit – Pont de Rungis, que permitiría conexiones con la estación RER C y la línea 14.
Cuando los ZAC estén desarrollables, se llevará a cabo una segunda fase de trabajos para que el autobús pueda utilizar la rue des Quinze Arpents, lo que permitirá servir a este nuevo distrito y luego conectar lo más cerca posible del centro multimodal de intercambio Pont de Rungis. La 393 extendida conectará con el RER C y la extensión de la línea 14 del metro, así como con la red de autobuses.
Además, se construirá un carril bici a lo largo de la extensión de la Rue des Quinze Arpents que conectará con la ruta de la Rue Bas Marin y el enlace multimodal del Pont de Rungis, para garantizar las mejores conexiones entre bicicletas y trenes.
Se planifican numerosos desarrollos en los espacios públicos cercanos al centro multimodal de intercambio Pont de Rungis, con vistas a la puesta en marcha del metro 14:
• un patio delantero en el centro de los edificios de pasajeros de las estaciones RER C y Metro 14,
• una zona de compartición reservada para autobuses, taxis y vehículos de coche compartido,
• Asegurar plazas de aparcamiento para motocicletas motorizadas y bicicletas.
Actualmente se está estudiando la creación de una pasarela peatonal reservada para modos activos (caminar, ciclismo, patinetes, etc.).
Sector de Orly
El sector de Orly cuenta con 5 estaciones, las últimas 3 de las cuales estarán situadas en la zona del aeropuerto: Maréchal Devaux – Caroline Aigle – Coeur d'Orly – Orly 4 – y Orly 1, 2, 3 (terminal de la línea). El aeropuerto y sus alrededores representan un gran desafío dado su atractivo, tanto para quienes trabajan allí como para quienes van a coger un avión.
Tras el tramo "Sénia", la ruta discurre por el lado este de la carretera a lo largo de toda la Avenue de l'Europe, utilizando el carril del tranvía T7 en un tramo de unos 900 metros (tramo compartido). La línea Sénia-Orly utilizará directamente el andén del tranvía, que ofrece andenes dedicados a autobuses en la ampliación de los andenes del tranvía (desarrollos previstos durante los estudios y construcción del tranvía T7), para las estaciones Caroline Aigle y Coeur d'Orly. Las vocaciones de ambos modos, tranvía y autobús, cuyos orígenes y destinos son muy diferentes, son complementarias y ambas satisfacen las necesidades de sus futuros usuarios.
La ambición del distrito de Coeur d'Orly es reunir finalmente a varios cientos de empresas con casi 65.000 m² de espacio de oficinas, un centro comercial de 40.000 m² y 35.000 m² dedicados a la industria hotelera. Para 2040, el objetivo se fija en 17.000 nuevos empleos creados, servidos por la línea Sénia-Orly, una extensión de la línea 393.
Zona del aeropuerto
La zona del aeropuerto, que es muy restrictiva, no puede ofrecer un corredor de tráfico dedicado a la Sénia-Orly. Por eso la ruta de autobús es un reto particular en este sector, especialmente en términos de tiempo de viaje.
El autobús Sénia-Orly circulará por la carretera general de esta zona (como los demás autobuses), y se realizarán pequeñas mejoras en los andenes.