Thiais
El sector "Thiais", punto de partida de la extensión de la línea 393 hasta el Carrefour de la Résistance, tendrá dos estaciones: Carrefour de la Résistance y Rue du Travy – Rue du Puits Dixme.
El Sénia-Orly dará servicio al centro comercial Thiais Village, pero también al gran depósito de autobuses de la RATP, que emplea a muchos empleados.
La recepción de la extensión de la línea 393 en este sector conducirá a mejoras en las carreteras.
La rotonda del Carrefour de la Résistance será eliminada y los nuevos desarrollos mantendrán el flujo de tráfico al nivel actual.
El sitio dedicado (carril dedicado al autobús) también ofrecerá espacio para modos activos (caminar, ciclismo, scooters, etc.), que se están desarrollando en la zona. Las aceras serán más cómodas y se conservará el carril bici bidireccional existente, desde la Avenue de Versalles hasta la Rue du Bas Marin. El camino será legible y seguro, con bicicletas separadas de los carriles para coches.
El Chemin des Carrières ZAC
En la entrada del sector, el autobús Sénia-Orly da servicio al futuro distrito residencial del ZAC Chemin des Carrières, situado al sur de la rue du Bas Marin. Su ubicación permite dar servicio a las futuras viviendas situadas al sur y al norte al inicio de la rue des Quinze Arpents, eje estructural del proyecto.
El ZAC Chemin des Carrières alberga viviendas, almacenes y otros espacios públicos. El proyecto contempla la construcción de unas 700 viviendas adicionales, nuevos espacios para actividades comerciales y servicios públicos, todos ellos situados en el borde de la ruta Sénia-Orly.