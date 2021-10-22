El sector "Thiais", punto de partida de la extensión de la línea 393 hasta el Carrefour de la Résistance, tendrá dos estaciones: Carrefour de la Résistance y Rue du Travy – Rue du Puits Dixme.

El Sénia-Orly dará servicio al centro comercial Thiais Village, pero también al gran depósito de autobuses de la RATP, que emplea a muchos empleados.

La recepción de la extensión de la línea 393 en este sector conducirá a mejoras en las carreteras.

La rotonda del Carrefour de la Résistance será eliminada y los nuevos desarrollos mantendrán el flujo de tráfico al nivel actual.

El sitio dedicado (carril dedicado al autobús) también ofrecerá espacio para modos activos (caminar, ciclismo, scooters, etc.), que se están desarrollando en la zona. Las aceras serán más cómodas y se conservará el carril bici bidireccional existente, desde la Avenue de Versalles hasta la Rue du Bas Marin. El camino será legible y seguro, con bicicletas separadas de los carriles para coches.