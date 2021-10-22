Paray-Vieille-Poste

El sector de Orly cuenta con 5 estaciones, las últimas 3 de las cuales estarán situadas en la zona del aeropuerto: Maréchal Devaux – Caroline Aigle – Coeur d'Orly – Orly 4 – y Orly 1, 2, 3 (terminal de la línea). El aeropuerto y sus alrededores representan un gran desafío dado su atractivo, tanto para quienes trabajan allí como para quienes van a coger un avión.

Tras el tramo "Sénia", la ruta discurre por el lado este de la carretera a lo largo de toda la Avenue de l'Europe, utilizando el carril del tranvía T7 en un tramo de unos 900 metros (tramo compartido). La línea Sénia-Orly utilizará directamente el andén del tranvía, que ofrece andenes dedicados a autobuses en la ampliación de los andenes del tranvía (desarrollos previstos durante los estudios y construcción del tranvía T7), para las estaciones Caroline Aigle y Coeur d'Orly. Las vocaciones de ambos modos, tranvía y autobús, cuyos orígenes y destinos son muy diferentes, son complementarias y ambas satisfacen las necesidades de sus futuros usuarios.

La ambición del distrito de Coeur d'Orly es reunir finalmente a varios cientos de empresas con casi 65.000 m² de espacio de oficinas, un centro comercial de 40.000 m² y 35.000 m² dedicados a la industria hotelera. Para 2040, el objetivo se fija en 17.000 nuevos empleos creados, servidos por la línea Sénia-Orly, una extensión de la línea 393.

Zona del aeropuerto

La zona del aeropuerto, que es muy restrictiva, no puede ofrecer un corredor de tráfico dedicado a la Sénia-Orly. Por eso la ruta de autobús es un reto particular en este sector, especialmente en términos de tiempo de viaje.

El autobús Sénia-Orly circulará por la carretera general de esta zona (como los demás autobuses), y se realizarán pequeñas mejoras en los andenes.