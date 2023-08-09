El C1 Cable viene a tu encuentro

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2023

Desde abril y durante todo el trabajo hasta la puesta en marcha del Cable C1, un agente local dedicado estará presente sobre el terreno para responder a todas tus preguntas.

También tendrá oficinas en los 4 municipios de la ruta (Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-Georges).

Su agenda y número de teléfono serán anunciados pronto:

en nuestra página de Facebook

En la web

¡Suscríbete ahora para conocerlos! C1 Cable | Facebook