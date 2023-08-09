Fecha de publicación: 30 de junio de 2023

¡En tu teleférico, siempre viajarás sentado!

En tu viaje, siempre tendrás garantizado un asiento en la cabina. Por razones de comodidad y seguridad, el número máximo de pasajeros por cabina es de 10 o menos en presencia de una bicicleta, un carrito, una persona con equipaje, una silla de ruedas, etc. La modularidad de los asientos permitirá adaptarse a todas las situaciones.

El C1 Cable ha sido diseñado para poder transportar más pasajeros de los esperados durante las horas punta. Gracias a esta sobrecapacidad y a la frecuencia de las cabinas, una cada 30 segundos aproximadamente, podrás embarcar fácilmente.

Por último, los agentes presentes en la estación serán responsables de regular los flujos, informar y garantizar la seguridad de los pasajeros. En el primer teleférico urbano de Île-de-France, viajarás cómodamente y serenamente.

