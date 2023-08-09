Desarrollo temporal de la Ruelle de Paris en Valenton

Fecha de publicación: 7 de julio de 2023

Para llevar a cabo las obras en la estación Émile Zola*, el callejón de París cambiará de forma desde el lunes 10 de julio hasta la puesta en marcha del futuro teleférico, para 2025.

El tráfico de coches seguirá activo en esta sección, pero invitamos a todos los usuarios que usen este callejón a estar atentos y reducir el ritmo.

Para más información, contacte con Said, su agente local, en el 06 32 87 00 52, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00.

*El nombre de la estación es provisional