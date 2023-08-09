El teleférico, un medio de transporte adaptado al entorno urbano

Fecha de publicación: 13 de julio de 2023

Inspirado en las góndolas de las estaciones de esquí, el teleférico se ha adaptado a nuestras ciudades. Ahora se adopta como medio de transporte independiente en Francia: (Toulouse, Saint-Denis en la isla de la Reunión, Brest) e internacionalmente (Londres en Reino Unido, Oporto en Portugal, La Paz en Bolivia).

¡Descubre 3 razones para elegir el teleférico en el Val-de-Marne!