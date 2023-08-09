Estación Émile Zola: obras en la Ruelle de París, de marzo a mayo de 2023

Fecha de publicación: 9 de marzo de 2023

Para construir el cable C1, comenzarán las obras en el derecho de vía de la futura estación "Émile Zola*" y sus alrededores, entre la Rue Émile Zola y la Ruelle de Paris.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Para liberar el espacio necesario para la construcción del teleférico, las obras viales y el traslado de redes subterráneas son esenciales y requieren la intervención sucesiva de concesionarios.

Marzo – abril 2023

Rue Émile Zola – Implementación de una alternancia temporal de tráfico.

Rue Émile Zola y rue de Paris – El aparcamiento estará prohibido para todos los vehículos.

Abril – Mayo 2023

Ruelle de Paris – Cierre ocasional al tráfico (excepto para los residentes locales).

Durante cierres ocasionales, se instalará un desvío temporal por carretera.

Durante este periodo, otras obras de concesión podían tener impactos (por ejemplo, la rotonda en la entrada de la Ruelle de París).

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.

* El nombre de la estación es provisional