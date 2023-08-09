Estación Émile Zola: cierre puntual de la Ruelle de París

Fecha de publicación: 3 de mayo de 2023

Para construir el cable C1, continuaron las obras de concesión en las inmediaciones de la futura estación "Émile Zola*", en el callejón de París.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Para liberar el espacio necesario para la construcción del teleférico, la desviación de las redes eléctricas es esencial y requiere la intervención de Enedis.

Del 2 al 5 de mayo, la Ruelle de Paris se verá afectada por cierres de tráfico entre las 9:30 y las 16:30 (excepto para los residentes locales). Se han establecido una alternancia temporal de tráfico y una desviación peatonal.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.

* El nombre de la estación es provisional