Plazos y financiación
Las principales etapas del proyecto
2019
Investigación pública y declaración de utilidad pública
2022
Inicio de los trabajos de concesión (desviación de redes subterráneas)
2023-2024
Obras de infraestructura: construcción del teleférico, estaciones y sus instalaciones
Mayo a diciembre de 2025
Pruebas de tráfico y ensayos en seco
13 de diciembre de 2025
Puesta en servicio
Principios de 2026
Finalización de los trabajos finales alrededor de las estaciones
El proyecto C1 Cable primero pasó por una fase preliminar de consulta y luego una fase continua de consulta que continuó durante los estudios preliminares en 2018. En 2019, el proyecto fue sometido a una investigación pública que condujo a la declaración de interés de utilidad pública.
Infraestructuras:
- La región de Île-de-France: 49%
- El Departamento de Val-de-Marne: 30%
- El Estado y la Unión Europea: 21%
Operaciones y cabinas: Île-de-France Mobilités al 100%
Los financiadores del proyecto
- La modernización del transporte cotidiano es una prioridad importante para el Estado. Así, al invertir y comprometerse con proyectos de transporte público (modernización del RER, ampliación de líneas de metro, creación o ampliación de tranvías y líneas de autobús en carriles dedicados), el Estado desea proporcionar a los habitantes de la región de Île-de-France una red de transporte más eficiente, adaptada a todos y que permita reducir sus tiempos de viaje. La creación del Cable C1 en el departamento de Val-de-Marne está financiada en un 21% por el Estado y la Unión Europea.
- Para satisfacer la demanda de todos los usuarios, la Región está invirtiendo masivamente para modernizar y ampliar la red de transporte público. También apoya el desarrollo del ciclismo diario, así como nuevos usos viales como el coche compartido o carriles reservados para autobuses y taxis. Está desarrollando una política firme para combatir los atascos y apoyar la innovación vial. Conjuntamente, con Île-de-France Mobilités, la Región ha participado en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar en profundidad las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. La Región es el principal financiador del proyecto, aportando el 49% del coste de la obra.
- El Departamento de Val-de-Marne tiene una política favorable a la movilidad en su territorio, gracias al desarrollo del transporte público, la movilidad blanda y la mejora del tráfico de automóviles. Por ello, muchos proyectos son llevados a cabo por el Departamento como propietario o financiador, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida del Val-de-Marne. El Departamento de Val-de-Marne aporta el 30% de la financiación del Cable C1.
- Île-de-France Mobilités es el propietario del proyecto C1 Cable. En este ticket, se garantiza la coherencia técnica y financiera del proyecto y se garantiza el cumplimiento del programa. En su calidad de Autoridad Organizadora de Transporte, diseña, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France. En el corazón de la red de transporte de Île-de-France, Île-de-France Mobilités reúne a todos los actores (pasajeros, cargos electos, fabricantes, transportistas, gestores de infraestructuras), decide y gestiona proyectos de desarrollo y modernización para todo tipo de transportes, e invierte e innova para mejorar el servicio que se ofrece a los pasajeros. Île-de-France Mobilités también financia el 100% de las cabinas y la operación del cable C1.