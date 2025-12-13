Las principales etapas del proyecto

La modernización del transporte cotidiano es una prioridad importante para el Estado. Así, al invertir y comprometerse con proyectos de transporte público (modernización del RER, ampliación de líneas de metro, creación o ampliación de tranvías y líneas de autobús en carriles dedicados), el Estado desea proporcionar a los habitantes de la región de Île-de-France una red de transporte más eficiente, adaptada a todos y que permita reducir sus tiempos de viaje. La creación del Cable C1 en el departamento de Val-de-Marne está financiada en un 21% por el Estado y la Unión Europea.

Para satisfacer la demanda de todos los usuarios, la Región está invirtiendo masivamente para modernizar y ampliar la red de transporte público. También apoya el desarrollo del ciclismo diario, así como nuevos usos viales como el coche compartido o carriles reservados para autobuses y taxis. Está desarrollando una política firme para combatir los atascos y apoyar la innovación vial. Conjuntamente, con Île-de-France Mobilités, la Región ha participado en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar en profundidad las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. La Región es el principal financiador del proyecto, aportando el 49% del coste de la obra.

El Departamento de Val-de-Marne tiene una política favorable a la movilidad en su territorio, gracias al desarrollo del transporte público, la movilidad blanda y la mejora del tráfico de automóviles. Por ello, muchos proyectos son llevados a cabo por el Departamento como propietario o financiador, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida del Val-de-Marne. El Departamento de Val-de-Marne aporta el 30% de la financiación del Cable C1.