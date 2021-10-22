Consulta previa

2 reuniones públicas en Limeil-Brévannes y Villeneuve-Saint-Georges,

5 reuniones de campo (en la estación de Pointe du Lac, en el mercado de Valentin, en el distrito de Bois Matar en Villeneuve-Saint-Georges, en el distrito de Temps Durables y cerca de la rue Émile Zola en Limeil-Brévannes).

La consulta continúa

La consulta continuó durante los estudios preliminares en 2018. En total, se celebraron más de 50 reuniones para presentar el progreso del proyecto y debatir su progreso con todas las partes interesadas (servicios técnicos, cargos electos, residentes locales, asociaciones, el público en general), incluyendo:

3 reuniones con los residentes de Créteil,

2 reuniones con asociaciones PRM,

1 evento para el público general con espacios de entretenimiento e información en "La fête du câble" en Limeil-Brévannes,

1 reunión de partes interesadas en el Consejo Departamental,

1 reunión pública en Limeil-Brévannes.

Un proyecto sometido a la investigación pública

Un nuevo momento para intercambios e información, la investigación pública tuvo lugar desde el 25 de marzo de 2019 hasta el 11 de mayo de 2019. Además de los diversos métodos de recogida de opiniones (registros en papel y electrónicos, correo electrónico y correo), el público pudo volver a participar en los debates y expresar su opinión sobre las características y condiciones de inserción del proyecto en su entorno: