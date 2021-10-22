Diálogo
Consulta previa
- 2 reuniones públicas en Limeil-Brévannes y Villeneuve-Saint-Georges,
- 5 reuniones de campo (en la estación de Pointe du Lac, en el mercado de Valentin, en el distrito de Bois Matar en Villeneuve-Saint-Georges, en el distrito de Temps Durables y cerca de la rue Émile Zola en Limeil-Brévannes).
La consulta continúa
La consulta continuó durante los estudios preliminares en 2018. En total, se celebraron más de 50 reuniones para presentar el progreso del proyecto y debatir su progreso con todas las partes interesadas (servicios técnicos, cargos electos, residentes locales, asociaciones, el público en general), incluyendo:
- 3 reuniones con los residentes de Créteil,
- 2 reuniones con asociaciones PRM,
- 1 evento para el público general con espacios de entretenimiento e información en "La fête du câble" en Limeil-Brévannes,
- 1 reunión de partes interesadas en el Consejo Departamental,
- 1 reunión pública en Limeil-Brévannes.
Un proyecto sometido a la investigación pública
Un nuevo momento para intercambios e información, la investigación pública tuvo lugar desde el 25 de marzo de 2019 hasta el 11 de mayo de 2019. Además de los diversos métodos de recogida de opiniones (registros en papel y electrónicos, correo electrónico y correo), el público pudo volver a participar en los debates y expresar su opinión sobre las características y condiciones de inserción del proyecto en su entorno:
- 16 oficinas de la Comisión de Investigación en las 4 ciudades afectadas al proyecto
- La investigación pública permitió recopilar un gran número de contribuciones: se recibieron 1.227 opiniones, de las cuales el 78% eran a favor.
- El informe de investigación pública elaborado por la Comisión de Investigación permitió establecer la naturaleza estructural del proyecto para el territorio.
- El prefecto declaró que el proyecto era de interés público el 22 de octubre de 2019.