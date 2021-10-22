Compensación ecológica

En Port aux Cerises, en dos sectores: en el sector norte, en Port Courcel, situado en Vigneux-sur-Seine en Essonne, a 4 km del Cable C1, y en el sector sur, Les Mousseaux, situado en Draveil en Essonne, a 6 km del Cable C1.



Tipo de trabajo: diversificación de la forestación, restauración de los bordes forestales, creación de claros.

Superficie total en cuestión: 2,5 ha en Port Courcel y 0,2 ha en Port aux Cerises / Les Mousseaux.

Especies replantadas: Roble pedunculado, álamo álamo, olmo campal, carpe, cerezo, tilo de hoja pequeña, alisier torminal, arce de campo, avellano, saúco negro, sauce de marisma, espino, cornejo de sangre, ligustre europeo.

Los claros son lugares privilegiados para que los insectos vivan y se reproduzcan. Ofrecen condiciones favorables para mantener la puesta durante el invierno y están suficientemente expuestas a la luz para aumentar rápidamente la temperatura, lo cual aprecian los insectos. Al hacerlo, los claros proporcionan un área de alimentación preferente para las aves.