Compensación ecológica
Consiste en contrarrestar los efectos sobre la biodiversidad. En este caso, se desarrollarán más de 6 hectáreas, distribuidas en 3 yacimientos y situadas en Essonne y Val-de-Marne, para albergar especies animales y vegetales en busca de hábitats naturales.
En Port aux Cerises, en dos sectores: en el sector norte, en Port Courcel, situado en Vigneux-sur-Seine en Essonne, a 4 km del Cable C1, y en el sector sur, Les Mousseaux, situado en Draveil en Essonne, a 6 km del Cable C1.
Tipo de trabajo: diversificación de la forestación, restauración de los bordes forestales, creación de claros.
Superficie total en cuestión: 2,5 ha en Port Courcel y 0,2 ha en Port aux Cerises / Les Mousseaux.
Especies replantadas: Roble pedunculado, álamo álamo, olmo campal, carpe, cerezo, tilo de hoja pequeña, alisier torminal, arce de campo, avellano, saúco negro, sauce de marisma, espino, cornejo de sangre, ligustre europeo.
Los claros son lugares privilegiados para que los insectos vivan y se reproduzcan. Ofrecen condiciones favorables para mantener la puesta durante el invierno y están suficientemente expuestas a la luz para aumentar rápidamente la temperatura, lo cual aprecian los insectos. Al hacerlo, los claros proporcionan un área de alimentación preferente para las aves.
Pipistrelo común
Los bordes del bosque, debido a la estratificación de estratos (los más pequeños hacia fuera hacia los interiores más grandes), pueden constituir hábitats adecuados para las aves, así como corredores privilegiados de circulación. También ayudan a combatir los efectos del viento, la sequía y el frío, creando una barrera semiimpermeable.
Finca Omersson
En el Domaine D'Ormesson situado en Ormesson, a 6 km del Cable C1
Tipo de trabajo: plantación de árboles a lo largo de los cursos de agua (bosque ribereño), creación de praderas húmedas (Mégaphorbiaies), creación de hibernáculos para erizos, refugios para lagartos y hábitats para otros tipos de animales, selección de árboles para dejar envejecer, creación de un refugio para murciélagos en una antigua hiela, plantación de especies diversificadas, conexión del curso de agua (Le Morbras) para la creación de un área que promueva la biodiversidad vinculada a la Humedales.
Superficie total en cuestión: 4 ha.
Erizo europeo
Un bosque de megaphorbia es una zona templada compuesta por un denso prado de juncos y plantas herbáceas perennes altas (de 1,5 a 2 metros de altura o incluso 3 metros en algunos juncos), situado en una zona aluvial sobre suelo fresco y no ácido. Puede inundarse periódicamente, aunque brevemente.
Estas zonas se caracterizan por comunidades vegetales particulares (conocidas como bosques de megafórbias), con vegetación a menudo densa, heterogénea y muy diversa, y una presencia significativa de fauna.