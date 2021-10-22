La ruta y las estaciones

La ruta del cable C1

El primer teleférico de Île-de-France completa la oferta de transporte de la red de Île-de-France. Desde su puesta en servicio el 13 de diciembre de 2025, el C1 Cable ha conectado directamente las ciudades de Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes y Valenton con el Metro 8 Créteil – Pointe du Lac. Este atractivo e innovador medio de transporte ofrece una respuesta concreta a las dificultades diarias de desplazamiento que sufren los habitantes de estas localidades del Val-de-Marne (red de transporte público limitada, autobuses ralentizados por atascos, etc.). Conecta el territorio con el corazón del departamento, con sus principales instalaciones (universidades, hospitales, etc.), así como con el resto de la región de Île-de-France, y para conectar los distritos densamente poblados con la terminal del Metro 8 y con todos los autobuses relacionados con las futuras estaciones.