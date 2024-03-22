¿El teleférico generará contaminación acústica?

Se ha prestado gran atención al diseño del proyecto, desde su inicio para limitar las emisiones de ruido tanto como sea posible. Se han implementado todas las medidas y mecanismos que trabajan en esta dirección:

Selección de tipos de cable,

selección del sistema de transmisión más silencioso,

la ubicación de la motorización dentro de la estación más alejada de las viviendas (en Temps Durables),

aislamiento acústico de estaciones y tejados.

Para garantizar que el ruido emitido por el cable no suponga una molestia para los residentes locales, se monitorizarán los niveles de ruido en las inmediaciones del teleférico tras su puesta en marcha, y luego regularmente durante los primeros 10 años de funcionamiento.