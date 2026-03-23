Inventario de la situación existente en el área de estudio: el inventario de árboles

Como parte de la reanudación de los estudios sobre el proyecto para extender la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay, que tiene en cuenta las lecciones aprendidas de la anterior investigación pública, Île-de-France Mobilités encargó a una oficina especializada de diseño la realización de un inventario de árboles en toda la zona de estudio del proyecto. Este inventario cuantitativo y cualitativo sobre el terreno tiene como objetivo establecer un inventario del patrimonio arbóreo en el área de estudio y no predice los impactos del proyecto en esta fase. Su propósito es:

o Hacer un inventario paso a paso de los árboles, sus especies, su edad, su estado, su interés ecológico y su papel en la reforestación

o Caracterizar el patrimonio arbóreo en la zona de estudio

Una vez completado, este inventario permitirá medir, calificar y comparar los impactos de las diferentes variantes del proyecto estudiadas sobre el patrimonio arbóreo. Los resultados del inventario, así como la metodología utilizada, pueden compartirse con todas las audiencias durante la consulta preliminar prevista para el otoño.

Inventario sin impacto

Este inventario no invasivo se realiza visualmente con marcas discretas y biológicas al pie del árbol y no tiene impacto en el medio ambiente. Cada árbol encuestado se georreferencia con la ayuda de una tableta.

Comenzado el otoño pasado, continuará durante la primavera, en toda la zona de estudio del proyecto.

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