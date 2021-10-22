Líneas RER A y RER E

La línea RER A es la más transitada de la red de transporte de Île-de-France. Transporta más de 1 millón de pasajeros al día, incluidos unos 600.000 en las partes de la línea al este de Châtelet – Les Halles. Un eje oeste-este que estructura la región de Île-de-France, sirve a los principales núcleos del corazón de la aglomeración. Vincennes es la última estación del tronco común del RER A. Fontenay-sous-Bois y Val de Fontenay se encuentran en uno de los dos ramales orientales de la línea (respectivamente en dirección a Boissy-Saint-Léger y Marne-la-Vallée).

La línea E del RER da servicio al este de la región de Île-de-France en un eje norte-sur. La estación Val de Fontenay está servida por la rama Noisy-le-Sec – Tournan, que conecta con Haussmann-Saint-Lazare, a través de la Gare du Nord y la Gare de l'Est. El proyecto de ampliación del RER E, denominado proyecto Eole, consiste en ampliar la línea E del RER desde la actual estación terminal Haussmann-Saint-Lazare en París hasta Nanterre la Folie en 2022 y luego hasta Mantes-la-Jolie para 2024.