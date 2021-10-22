El Metro 1 extendido conectará con el RER A y E, el Metro 15 East del Grand Paris Express, el tranvía T1 y los Bus Bords de Marne en Val de Fontenay.

Líneas RER A y RER E

La línea RER A es la más transitada de la red de transporte de Île-de-France. Transporta más de 1 millón de pasajeros al día, incluidos unos 600.000 en las partes de la línea al este de Châtelet – Les Halles. Un eje oeste-este que estructura la región de Île-de-France, sirve a los principales núcleos del corazón de la aglomeración. Vincennes es la última estación del tronco común del RER A. Fontenay-sous-Bois y Val de Fontenay se encuentran en uno de los dos ramales orientales de la línea (respectivamente en dirección a Boissy-Saint-Léger y Marne-la-Vallée).

La línea E del RER da servicio al este de la región de Île-de-France en un eje norte-sur. La estación Val de Fontenay está servida por la rama Noisy-le-Sec – Tournan, que conecta con Haussmann-Saint-Lazare, a través de la Gare du Nord y la Gare de l'Est. El proyecto de ampliación del RER E, denominado proyecto Eole, consiste en ampliar la línea E del RER desde la actual estación terminal Haussmann-Saint-Lazare en París hasta Nanterre la Folie en 2022 y luego hasta Mantes-la-Jolie para 2024.

Metro 15 al Este del Grand Paris Express

El Metro 15 Este conectará Saint-Denis-Pleyel con Champigny-Centre, a través de la estación Val de Fontenay. La estación Val de Fontenay en la línea 15 Este estará conectada con la estación RER (A y E) de Val de Fontenay, el tranvía T1 y el Metro 1 ampliado.

El tramo Saint-Denis Pleyel Champigny-Centre, incluida la estación Val de Fontenay, entrará en servicio para 2030.

Más información en la web de la Société du Grand Paris

El tranvía T1 se extendía hasta Val de Fontenay

El tranvía T1 se extenderá desde la actual terminal de Noisy-le-Sec hasta la estación Val de Fontenay, donde conectará con el Metro 1. La línea completa de tranvía tendrá un total de 25 km desde Courtilles hasta Val de Fontenay. La estación de tranvía estará situada cerca de la estación Metro 1.

Más información en la web de T1

Bus Bords de Marne

La línea Bus Bords de Marne planea conectar Val de Fontenay con Chelles – Gournay (Transilien P, RER E, Metro 16), pasando por Neuilly-Plaisance (RER A). Permitirá una conexión con el Metro 1 desde la Allée des Sablons y/o desde la estación de autobuses del conjunto Val de Fontenay.

Más información en la web de Bus Bords de Marne

Reestructuración de las redes de autobuses

La ampliación del Metro 1 hasta Val de Fontenay irá acompañada de una reestructuración de la red de autobuses que da servicio a los municipios del proyecto. Las discusiones sobre esta reestructuración se llevarán a cabo unos meses antes de que se encargue la ampliación, para ajustar la oferta lo más fielmente posible a las necesidades observadas. Se tratará de optimizar el servicio de autobús hacia las principales estaciones o estaciones de las redes ferroviarias, simplificar el recorrido de las líneas y dar servicio a los barrios que hasta ahora han estado sin salida al mar. Esta reestructuración también tendrá en cuenta la reestructuración realizada como parte de la ampliación del tranvía T1 y como parte del proyecto para la nueva línea Bus Bords de Marne.