La investigación pública de 2022
La investigación pública sobre el proyecto para extender la línea 1 hasta Val de Fontenay se celebró del 31 de enero al 2 de marzo de 2022 bajo el amparo de una comisión independiente de investigación, presidida por el Sr. Jean-Pierre Chaulet y compuesta por 4 miembros de pleno derecho: el Sr. Jean-François Biechler, el Sr. Jordan Bonaty, el Sr. Alain Charliac y la Sra. Nicole Soilly. Antes de la declaración de utilidad pública, constituía una nueva etapa de participación pública con los siguientes objetivos:
- Presentar las características del proyecto y las condiciones para su integración en su entorno, sus impactos y las medidas para remediarlos;
- Recopilar la opinión pública para proporcionar información útil para la evaluación del proyecto y perfeccionar la continuación de los estudios.
La comisión independiente de investigación ha elaborado un informe sobre el progreso de la investigación pública y ha emitido su opinión sobre el proyecto de ampliación.
El informe de la comisión de investigación
Mai 2022
Las conclusiones y la opinión fundamentada del Comité de Investigación
Juin 2022
Ruta presentada a la investigación pública en 2022
Procedimientos de información y participación
Del 31 de enero al 2 de marzo de 2022, varias modalidades estuvieron disponibles para el público:
- Las opiniones podían presentarse en el registro digital y en los registros en papel en los ayuntamientos de Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-Plaisance, París 12 y Vincennes, en las prefecturas de París, Sena-Saint-Denis y Val-de-Marne, o enviarse directamente a la comisión de investigación por correo electrónico o correo.
- Se han organizado 14 sesiones para debatir con la comisión de investigación en Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-Plaisance, el distrito 12 de París y Vincennes.
- Se celebraron 3 reuniones públicas en presencia del propietario del proyecto y la comisión de investigación, los días 10, 15 y 24 de febrero de 2022.
- El expediente de la consulta pública estuvo disponible para consulta en ayuntamientos y prefecturas y sigue siendo accesible en la página web del proyecto, en la biblioteca de medios.