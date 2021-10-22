La investigación pública sobre el proyecto para extender la línea 1 hasta Val de Fontenay se celebró del 31 de enero al 2 de marzo de 2022 bajo el amparo de una comisión independiente de investigación, presidida por el Sr. Jean-Pierre Chaulet y compuesta por 4 miembros de pleno derecho: el Sr. Jean-François Biechler, el Sr. Jordan Bonaty, el Sr. Alain Charliac y la Sra. Nicole Soilly. Antes de la declaración de utilidad pública, constituía una nueva etapa de participación pública con los siguientes objetivos:

Presentar las características del proyecto y las condiciones para su integración en su entorno, sus impactos y las medidas para remediarlos;

Recopilar la opinión pública para proporcionar información útil para la evaluación del proyecto y perfeccionar la continuación de los estudios.

La comisión independiente de investigación ha elaborado un informe sobre el progreso de la investigación pública y ha emitido su opinión sobre el proyecto de ampliación.