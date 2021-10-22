Biblioteca

AmpliaciónChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay
Comunicado de prensa de IDFM tras la decisión del Estado
PDF
Deliberación del Consejo de Administración el 12/07/2022
Apéndice 1 a la Deliberación del Consejo de Administración de 12/07/2022
Apéndice 2 a la deliberación del Consejo de Administración del 07/12/2022
Deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 12/09/2021
Orden interprefectural - aviso de investigación pública
Orden interprefectural - aviso de investigación pública - anexos
Cartel de la investigación pública
Paquete informativo
Guía de lectura para el expediente de la investigación pública
Nota de prensa
Cartel de la Investigación Pública - 3ª reunión
Informe de la Comisión de Investigación
Opiniones y conclusiones fundamentadas del Comité de Investigación 2,0 MiB
Anexo A - Información Legal y Administrativa
Prueba B - Nota explicativa
Exhibición C - Plano del sitio
Exhibición D - Plan General de Obras
Ejemplo E - Declaración de Impacto - Capítulo 0 - Introducción
Anexo E - Declaración de impacto - Capítulo 1 - Resumen no técnico
Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 2 - Alternativas
Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 3 - Descripción del proyecto
Anexo E - Declaración de impacto - Capítulo 4 - Declaración inicial (1/2)
Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 4 - Declaración inicial (2/2)
Anexo E - Declaración de impacto - Capítulo 5 - Impactos y medidas
Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 6 - Vulnerabilidad al cambio climático y peligros importantes
Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 7 - Infraestructura de transporte
Anexo E - Evaluación de impacto - Capítulo 8 - Implicaciones de Natura 2000
Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 9 - Métodos y autores
Anexo F - Estimación resumida de gastos
Ejemplo G - Evaluación socioeconómica
Prueba H - Compatibilidad de documentos de planificación urbana
Prueba I - Apéndices (1/2)
Prueba I - Apéndices (2/2)
Deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 12/09/2020
Diagrama esquemático
Boletín nº 1
Boletín n.º2
Hoja de previsión de tráfico
Hoja de costes del proyecto
Hoja informativa Las emisoras
Ficha informativa Las rutas
Hoja de datos urbana
Hoja informativa Tierra
Ficha informativa Las obras
El Bois de Vincennes
Ficha informativa - Estudios Geotécnicos
Nota de prensa - 18102016
Valoración de la consulta
Resumen de los resultados de la consulta
Informe del Aval
L1VDF-Apéndices del balance
Valoración de la consulta interactiva
Aprobación del informe de consulta
Decisión del CNDP de 2 de julio de 2014
Decisión del CNDP del 4 de junio de 2014
Resultados del cuestionario
Cuestionario de consulta
Informe del encuentro de viajeros en Val de Fontenay
Reuniones Públicas - Presentación de diapositivas
Informe de la reunión local en el mercado de Diderot
Acta de la reunión de las partes interesadas
Reunión Pública de Vincennes - Informe completo - 24-11-14
Reunión Pública de Vincennes - Acta resumen - 24-11-14
Informe del encuentro entre viajeros en el Château de Vincennes
Reunión pública Montreuil - Informe completo - 021214
Reunión pública Montreuil - Informe resumen - 021214
Reunión pública Fontenay-sous-Bois - Informe completo - 171214
Reunión pública Fontenay-sous-Bois - Informe resumen - 171214
Carpeta
Las cifras de la consulta
Objetivos y características clave
Deliberación del STIF del 10 de diciembre de 2013