MetroLínea 1

AmpliaciónChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Biblioteca

2022. Decisión estatal

Comunicado de prensa de IDFM tras la decisión del Estado

2022. Declaración del proyecto

Deliberación del Consejo de Administración el 12/07/2022

Apéndice 1 a la Deliberación del Consejo de Administración de 12/07/2022

Apéndice 2 a la deliberación del Consejo de Administración del 07/12/2022

2022. Investigación pública

Deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 12/09/2021

Orden interprefectural - aviso de investigación pública

Orden interprefectural - aviso de investigación pública - anexos

Cartel de la investigación pública

Paquete informativo

Guía de lectura para el expediente de la investigación pública

Nota de prensa

Cartel de la Investigación Pública - 3ª reunión

Informe de la Comisión de Investigación

Opiniones y conclusiones fundamentadas del Comité de Investigación 2,0 MiB

2021. Expediente de Investigación Pública

Anexo A - Información Legal y Administrativa

Prueba B - Nota explicativa

Exhibición C - Plano del sitio

Exhibición D - Plan General de Obras

Ejemplo E - Declaración de Impacto - Capítulo 0 - Introducción

Anexo E - Declaración de impacto - Capítulo 1 - Resumen no técnico

Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 2 - Alternativas

Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 3 - Descripción del proyecto

Anexo E - Declaración de impacto - Capítulo 4 - Declaración inicial (1/2)

Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 4 - Declaración inicial (2/2)

Anexo E - Declaración de impacto - Capítulo 5 - Impactos y medidas

Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 6 - Vulnerabilidad al cambio climático y peligros importantes

Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 7 - Infraestructura de transporte

Anexo E - Evaluación de impacto - Capítulo 8 - Implicaciones de Natura 2000

Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 9 - Métodos y autores

Anexo F - Estimación resumida de gastos

Ejemplo G - Evaluación socioeconómica

Prueba H - Compatibilidad de documentos de planificación urbana

Prueba I - Apéndices (1/2)

Prueba I - Apéndices (2/2)

2020. Diagrama esquemático

Deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 12/09/2020

Diagrama esquemático

Boletines

Boletín nº 1

Boletín n.º2

Fichas informativas

Hoja de previsión de tráfico

Hoja de costes del proyecto

Hoja informativa Las emisoras

Ficha informativa Las rutas

Hoja de datos urbana

Hoja informativa Tierra

Ficha informativa Las obras

El Bois de Vincennes

2016. Estudios en profundidad

Ficha informativa - Estudios Geotécnicos

Nota de prensa - 18102016

2014-2015. Revisión de la consulta

Valoración de la consulta

Resumen de los resultados de la consulta

Informe del Aval

L1VDF-Apéndices del balance

Valoración de la consulta interactiva

Aprobación del informe de consulta

2014. CNDP

Decisión del CNDP de 2 de julio de 2014

Decisión del CNDP del 4 de junio de 2014

2014. Cuestionario de consulta

Resultados del cuestionario

Cuestionario de consulta

2014. Documentos de reuniones públicas

Informe del encuentro de viajeros en Val de Fontenay

Reuniones Públicas - Presentación de diapositivas

Informe de la reunión local en el mercado de Diderot

Acta de la reunión de las partes interesadas

Reunión Pública de Vincennes - Informe completo - 24-11-14

Reunión Pública de Vincennes - Acta resumen - 24-11-14

Informe del encuentro entre viajeros en el Château de Vincennes

Reunión pública Montreuil - Informe completo - 021214

Reunión pública Montreuil - Informe resumen - 021214

Reunión pública Fontenay-sous-Bois - Informe completo - 171214

Reunión pública Fontenay-sous-Bois - Informe resumen - 171214

2014. Herramientas de información

Paquete informativo

Carpeta

Las cifras de la consulta

2013. Objetivos y características principales

Objetivos y características clave

Deliberación del STIF del 10 de diciembre de 2013

