Glosario
Estación trasera
Una estación trasera corresponde a una extensión de una o dos vías a lo largo de varios cientos de metros, lo que permite a los trenes cambiar de vía detrás de la estación para salir en sentido contrario sin interrumpir el movimiento de otros trenes.
Capacidad de una línea
La capacidad de una línea de transmisión se refiere al número de personas que pueden ser transportadas en ella. Se calcula a partir de la capacidad de cada tren y la frecuencia máxima.
Comisión Nacional para el Debate Público (CNDP)
La Comisión Nacional para el Debate Público es una autoridad administrativa independiente creada en 1995, responsable de garantizar que se respete la participación pública en el proceso de desarrollo de grandes proyectos de desarrollo o infraestructuras que presenten fuertes intereses socioeconómicos o tengan impactos significativos en el medio ambiente o en la planificación del uso del suelo. Según el Decreto nº 2002-1275 sobre la organización del debate público y la Comisión Nacional de Debate Público, la remisión al CNDP es obligatoria para cualquier proyecto de infraestructura cuyo importe se estime en más de 300 millones de euros. Una vez que el asunto ha sido remitido, el CNDP decide si organizar o no un debate público sobre el proyecto. En este último caso, puede recomendar al propietario del proyecto realizar una consulta, con o sin un aval designado por él. Más información sobrewww.debatpublic.fr.
Consulta
La consulta es un momento de información e intercambio con el público para presentar la oportunidad y las principales características del proyecto. Regulado por el artículo L.300-2 del Código de Urbanismo o por el artículo R 121-2 del Código Medioambiental, según el contexto del proyecto, su objetivo es recopilar los comentarios y opiniones de todas las partes interesadas en el territorio sobre los principios y objetivos principales del proyecto. Esta fase concluye con un informe aprobado por el Consejo STEM, que informa sobre los intercambios y opiniones expresados durante la consulta con el público.
Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP)
El Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP) es el apoyo del STIF para la presentación de sus proyectos en la fase preliminar de estudio. Su aprobación por parte del Consejo STIF marca el inicio de la consulta preliminar con los cargos electos y la población.
Investigación pública
En la última fase de la consulta pública, la investigación pública tiene como objetivo presentar el proyecto y sus impactos en el medio ambiente, así como las medidas que se tomarán para limitar sus efectos, permitiendo al público expresar nuevamente su opinión sobre el proyecto. La investigación se abre mediante una orden emitida por el prefecto, que nombra a un comisario-investigador o a una comisión pública de investigación compuesta por varios miembros. Al final de la investigación, el comisionado investigador elabora un informe, sobre la base del cual formula una opinión favorable o desfavorable; la opinión favorable puede, cuando corresponda, ir acompañada de reservas y/o recomendaciones. Sobre la base de esta opinión el prefecto adoptará la declaración de utilidad pública.
Evaluación de impacto
El estudio de impacto es tanto un procedimiento administrativo como un enfoque científico preliminar destinado a analizar la integración del proyecto en todos los componentes del entorno (agua, aire, suelo, plantas y animales). Es un documento que debería permitir evaluar y valorar el impacto a corto, medio y largo plazo de ciertos proyectos en el medio ambiente, antes del proceso de toma de decisiones. La realización del estudio de impacto parece así ser una herramienta puesta a disposición del propietario público o privado del proyecto para diseñar un proyecto respetuoso con el medio ambiente. Por esta razón, el estudio debe comenzar con mucha antelación al proyecto, en la fase de boceto técnico, y continuar durante toda la fase de desarrollo.
Garante
Un aval es una persona independiente designada por la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP), cuya función es proporcionar todas las garantías de sinceridad y transparencia en la información que se pone a disposición del público, tanto en documentos como durante intercambios con el público. Su función es garantizar que se den seguimiento a las recomendaciones del CNDP sobre las modalidades de consulta.
El sindicato de transporte de Île-de-France (STIF)
El STIF es la autoridad organizadora del transporte en la región de Île-de-France. Define y subvenciona el servicio ofrecido a los pasajeros, y mejora el sistema de transporte público en la región de Île-de-France definiendo el contenido de los proyectos de inversión. Procedente de las autoridades locales (región de Île-de-France, Ayuntamiento de París y los otros 7 departamentos de la región de Île-de-France), está presidida por el Presidente de la Región de Île-de-France, que gestiona el presupuesto anual de funcionamiento para el transporte público en la región de Île-de-France. Para mejorar el transporte en la región de Île-de-France, el STIF favorece dos tipos de soluciones: - La creación de nuevas líneas y la ampliación de las existentes - La mejora de la calidad del servicio en términos de confort, frecuencia, accesibilidad, servicio nocturno y de fin de semana.
Autoridad contratante
Función definida por la ley de 12 de julio de 1985 sobre gestión pública de proyectos: "El propietario de un proyecto es la persona jurídica para la que se construye la obra. […]. Le corresponde a él, tras haber determinado la viabilidad y adecuación de la operación prevista, determinar su ubicación, definir el programa, decidir el sobre financiero provisional, asegurar su financiación, elegir el proceso por el cual se realizarán las obras y concluir, con los gestores de proyecto y contratistas que elija, los contratos para la realización de los estudios y la ejecución de las obras. El propietario del proyecto definirá en el programa los objetivos de la operación y las necesidades que debe satisfacer, así como las limitaciones y requisitos de calidad social, urbana, arquitectónica, funcional, técnica y económica, integración en el paisaje y protección del medio ambiente".
Nueva Gran París
Un ambicioso proyecto para modernizar y desarrollar el transporte en la región de Île-de-France, lanzado por el Primer Ministro el 6 de marzo de 2013, el Nuevo Gran París mejorará los desplazamientos para todos los residentes de Île-de-France y fortalecerá la atractividad de las zonas de rápido crecimiento. Articula de forma coherente las necesidades de modernización y ampliación de la red existente, así como la creación de nuevas líneas automáticas de metro. Estos logros se cuentan con el respaldo de un compromiso histórico del Estado, la región de Île-de-France y los departamentos. La gestión del proyecto será llevada a cabo por la RATP, RFF, SNCF, SGP, las autoridades locales y el STIF.
Centro de intercambio multimodal
Un intercambio multimodal es un lugar de articulación de redes de transporte que tiene como objetivo facilitar la práctica de diferentes modos de transporte de pasajeros. Su objetivo es promover las conexiones y la accesibilidad a la red de transporte.
Puerta mosquitera del andén
Las puertas mosquiteras de andén son equipos situados en el borde de los andenes y están formados por puertas automáticas que se abren cuando un tren de metro se detiene en una estación. Es un sistema que garantiza la seguridad de los pasajeros en los andenes
Plan director para la región de Île-de-France (SDRIF)
Documento de planificación urbana preparado y votado por el Consejo Regional de Île-de-France el 18 de octubre de 2013, el SDRIF tiene como objetivo particular controlar el crecimiento urbano y demográfico, así como el uso del espacio, garantizando al mismo tiempo la influencia internacional de la región de Île-de-France. Especifica los medios a implementar para corregir las disparidades espaciales, sociales y económicas, coordinar el suministro de viajes y preservar las áreas rurales y naturales, con el fin de garantizar las condiciones para el desarrollo sostenible de la Región.
Cortar y cubrir
Un corte y cobertura es un método de construcción utilizado para construir una estación o estructura de servicio desde la superficie y luego bajo tierra, bajo la protección de una cubierta. Es una estructura subterránea similar a un túnel. La única diferencia es que el corte y tapa se hace al aire libre. Una vez terminada la estructura, se rellena hasta el nivel del terreno natural inicial.
Zanja abierta
Una zanja abierta es un método de construcción utilizado para construir una estación o estructura de servicio desde la superficie y luego bajo tierra, al aire libre.
TBM
Una máquina tuneladora es una herramienta de ingeniería civil (técnicas relacionadas con la construcción civil) utilizada para excavar túneles, funcionando de forma continua y en sección completa. La tuneladora realiza varias funciones: - Cortar el suelo; - Retirada del material excavado por diversos medios; - Instalación de soporte (dispositivo de soporte).
Zona de desarrollo concertado (ZAC)
Un procedimiento de desarrollo, una zona de desarrollo concertado, es un sector identificado por un perímetro dentro del cual una autoridad local o un establecimiento público decide llevar a cabo el desarrollo de suelos y equipamiento con vistas a la construcción de viviendas, comercios o centros de actividad económica. Uno de los principales objetivos de este procedimiento es facilitar la consulta entre las autoridades públicas y los promotores privados.
Zona de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico (ZPPAUP)
El propósito de una ZPPAUP es garantizar la protección del paisaje y del patrimonio urbano y mejorar los barrios y sitios que se protegerán por razones estéticas o históricas.
Área natural de interés ecológico, faunístico y florístico (ZNIEFF)
Un área natural de interés ecológico, florístico y faunístico se define por la identificación científica de un área de particular interés ecológico. El ZNIEFF es una herramienta para el conocimiento de los entornos naturales, que da lugar a un proceso de inventario que se realiza en todo el territorio, a escala regional. El ZNIEFF no tiene valor legal directo. Su objetivo es informar las decisiones sobre la planificación del uso del suelo en relación con el principio de preservación del patrimonio natural.