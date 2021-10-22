El sindicato de transporte de Île-de-France (STIF)

El STIF es la autoridad organizadora del transporte en la región de Île-de-France. Define y subvenciona el servicio ofrecido a los pasajeros, y mejora el sistema de transporte público en la región de Île-de-France definiendo el contenido de los proyectos de inversión. Procedente de las autoridades locales (región de Île-de-France, Ayuntamiento de París y los otros 7 departamentos de la región de Île-de-France), está presidida por el Presidente de la Región de Île-de-France, que gestiona el presupuesto anual de funcionamiento para el transporte público en la región de Île-de-France. Para mejorar el transporte en la región de Île-de-France, el STIF favorece dos tipos de soluciones: - La creación de nuevas líneas y la ampliación de las existentes - La mejora de la calidad del servicio en términos de confort, frecuencia, accesibilidad, servicio nocturno y de fin de semana.