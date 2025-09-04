¿En qué consiste el proyecto de extensión del tranvía 1 hacia Nanterre y Rueil-Malmaison?

Este proyecto es una continuación de la línea de tranvía T1 actualmente en servicio (entre Noisy-le-Sec y Asnières-Gennevilliers – Les Courtilles) y del proyecto T1 West Asnières – Colombes.

Planea ampliar el tranvía 1 desde Colombes (estación Victor Basch del tranvía 2) hasta Nanterre y Rueil-Malmaison en los Hauts-de-Seine, es decir, 15 estaciones adicionales en un recorrido de 7,5 km.

Esta ampliación conectará con el RER A y la línea L en la estación Nanterre-Université y con la futura línea 15 del metro en la estación Nanterre-La Boule. El tranvía proporcionará acceso directo al distrito de Petit Nanterre, la Universidad de París-Ouest-Nanterre-La Défense, la Place de la Boule en Nanterre y los centros de Nanterre y Rueil-Malmaison.