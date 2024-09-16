Obras de concesión en curso en Poissy: anticipa tus viajes

De septiembre de 2024 a junio de 2025, se llevarán a cabo trabajos de concesión en diferentes zonas de la ciudad de Poissy: en el centro de la ciudad, entre la Avenue de Versailles y la Place de l'Europe, y en el distrito de la Rue Saint-Sébastien y la Rue Adrienne Bolland.

¿El objetivo de este trabajo? Desvía las redes existentes (internet, agua, electricidad, etc.) para permitir la construcción de la extensión del tranvía T13. Además de ser una desviación, esto también permite a los concesionarios modernizar las redes para ofrecer un servicio cada vez más eficiente a los residentes locales. Este trabajo está dirigido por los propios concesionarios, en este caso la Gran Comunidad Urbana de París Seine et Oise (GPSEO), Orange, GRDF y Enedis.

Se esperan impactos en el tráfico de coches:

El acceso a la Rue de la Bruyère estará reservado para los residentes locales a partir de octubre de 2024.

Entre la Rue Charles Maréchal y el Boulevard Devaux, el Boulevard Gambetta será de sentido único desde octubre de 2024 hasta febrero de 2025.

Por ello, siempre que sea posible, se recomienda evitar la zona durante el periodo de trabajo.

Todas las tiendas permanecieron accesibles durante ese periodo.

Para saber más sobre esta obra, puedes consultar la página dedicada o consultar la información de la obra en la biblioteca multimedia.