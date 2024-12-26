Vídeo - Tras bambalinas del tranvía de extensión T13: las obras de concesión

Las obras de concesión realizadas antes del proyecto de ampliación del tranvía T13 siguen en curso en Poissy. Probablemente ya los hayas visto.

Pero, ¿cuál es el propósito de este trabajo? ¿Quién los fabrica? ¿Y qué operaciones se están llevando a cabo? El primer episodio de "Tras bambalinas de la extensión del tranvía T13" responde a todas estas preguntas.

En este vídeo, Mathieu Jégou, director de proyecto de Île-de-France Mobilités, explica en qué consisten las obras de concesión, por qué son esenciales aguas arriba de la construcción del andén del tranvía y el papel de Île-de-France Mobilités durante esta etapa.

Por parte de los concesionarios, Philippe Toutain, director de operaciones de las obras de la red de agua de la Gran Comunidad Urbana de Sena y Oise, explica las operaciones realizadas por GPSEO y su interés en modernizar la red de alcantarillado.