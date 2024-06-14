Un boletín para obtener más información sobre la investigación ambiental pública ahora disponible en línea

Este nuevo boletín es una publicación especial de la investigación pública medioambiental, que tendrá lugar del 15 de junio al 15 de julio de 2024.

Este nuevo medio de información te permitirá entender cómo encajará el proyecto de ampliación del tranvía T13 en el entorno. De hecho, se implementarán varias medidas concretas para evitar, reducir y compensar los impactos del proyecto en el territorio.

También explicamos cómo obtener información mediante un expediente de investigación, pero también cómo intercambiar con un comisionado investigador 11 permanencias establecidas en los tres municipios afectados por el proyecto de ampliación del tranvía T13. Por último, le invitamos a participar compartiendo sus observaciones y opiniones a través de un registro de consulta pública, así como por correo postal o electrónicamente.

Para obtener más información, no dudes en consultar el boletín.