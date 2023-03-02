La declaración de utilidad pública del proyecto de 2018

La investigación pública suplementaria de 2018

Una única investigación pública adicional sobre la ampliación del tranvía T13 se llevó a cabo del 8 de enero al 9 de febrero de 2018. Este es un procedimiento regulatorio obligatorio para obras, estructuras o proyectos de desarrollo como la ampliación del tranvía T13. Definido por el Código Medioambiental, informa al público y le da voz. La llamada investigación pública única trataba sobre la declaración de utilidad pública y la compatibilidad de los documentos de planificación urbana.

Es necesaria una investigación pública adicional cuando el proyecto inicial presentado a la investigación antes de la declaración de utilidad pública ha sido modificado sustancialmente tras las conclusiones de la comisión de investigación. Este fue el caso del proyecto para extender el tranvía T13 desde Saint-Germain-en-Laye hasta Achères: la ruta inicial presentada a la investigación pública de 2014 había sido redefinida para cruzar el centro de Poissy y proponer una conexión con la línea extendida E hasta Mantes-la-Jolie en la estación de Poissy.

Realizada bajo el amparo de una comisión independiente de investigación nombrada por el Tribunal Administrativo de Versalles, la investigación pública adicional se centró tanto en la declaración de utilidad pública como en la compatibilidad de documentos de planificación urbana. Presentó las ventajas y desventajas de la ruta alternativa en comparación con la ruta inicial, en cuanto a su impacto en el medio ambiente y la salud humana. Durante cinco semanas, en los tres municipios que atravesan el proyecto, todos pudieron hacer preguntas y dar su opinión. Se recogieron 1.039 observaciones.

En su informe final, la comisión de investigación emitió por unanimidad una opinión favorable sobre el proyecto de ampliación del tranvía T13, declarada de interés público por el prefecto de Yvelines el 6 de diciembre de 2018.

En la biblioteca multimedia del sitio encontrará los documentos de la consulta pública adicional del 8 de enero al viernes 9 de febrero de 2018.

La consulta en curso de 2017

Al final de la consulta complementaria de 2016, Île-de-France Mobilités se comprometió a continuar el proyecto de ampliación del tranvía T13 cumpliendo con las expectativas expresadas por los participantes. Se han celebrado unas cincuenta reuniones con las autoridades locales correspondientes, servicios estatales y asociaciones, y se han realizado estudios adicionales sobre los distritos de Saint-Exupéry y Gambetta. Los resultados se presentaron en dos reuniones públicas celebradas en Poissy en enero y julio de 2017, cada una de las cuales reunió a unos cien residentes.

Las consultas de 2016 y 2017 contribuyeron al desarrollo del diagrama suplementario de principios y del expediente adicional de investigación pública necesario para someter el proyecto refinado a la opinión pública.

En la biblioteca multimedia del sitio encontrará los documentos sobre la consulta en curso de 2017.

La consulta complementaria de 2016

Al final de la primera consulta en 2013 y de la única investigación pública en 2014, los propietarios del proyecto estudiaron una nueva ruta para satisfacer mejor las necesidades de los habitantes y permitir que el mayor número posible de personas se beneficiara del tranvía.

Se ha estudiado una nueva ruta para la ampliación del tranvía T13 que pasa por el centro de Poissy para dar servicio a la estación del RER de Poissy. Esta enmienda llevó a la organización de una nueva consulta y una nueva investigación pública.

La nueva consulta sobre el borrador enmendado tuvo lugar del 7 de marzo al 8 de abril de 2016 y resultó en 862 opiniones. Comentarios centrados en:

La inserción de la ruta urbana: limitar la contaminación acústica y visual, posicionar bien las estaciones;

Impactos sobre el suelo: cuantificar y optimizar los derechos de paso necesarios para el proyecto, especialmente en el Boulevard Gambetta y la Rue Adrienne Bolland, y mantener una consulta continua con los residentes locales;

La mejora del servicio al Poissy Technopark y al sector de la hoja de Chêne en Achères;

La buena articulación de la ampliación del tranvía T13 con la remodelación de la estación de Poissy y los modos de transporte existentes y futuros;

La continuidad de las rutas ciclistas y la preservación de los caminos peatonales;

Información pública regular sobre el progreso del proyecto.

En la biblioteca multimedia del sitio encontrará los documentos sobre la consulta complementaria del 7 de marzo al 8 de abril de 2016.