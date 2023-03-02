La declaración inicial de utilidad pública de 2014

La encuesta inicial de interés público de 2014

La investigación pública inicial sobre la ampliación del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères tuvo lugar del 16 de junio al 26 de julio de 2014 en los tres municipios implicados en el proyecto. Se trataba de la versión inicial del proyecto y se llevó a cabo bajo el amparo de una comisión independiente de investigación nombrada por el tribunal administrativo de Versalles. Hizo posible recopilar 121 observaciones.

En particular, el Departamento de Yvelines ha destacado la imposibilidad de establecer una conexión a corto plazo con la línea Paris Saint-Lazare/Mantes-la-Jolie en la estación de feuillu Achères-Chêne a corto plazo, antes de la puesta en servicio de la nueva línea Paris Normandy, debido a la saturación de la infraestructura actual en este sector. Quería que se reconsiderara la ruta de la extensión del tranvía T13 para permitir una conexión con la estación de Poissy RER.

En su informe final, la comisión de investigación emitió una opinión favorable sobre la declaración de utilidad pública para la ampliación del tranvía T13, con 3 reservas y 4 recomendaciones. La Reserva nº 3 pidió a los propietarios del proyecto que estudiaran la viabilidad de una ruta urbana en Poissy a través de la estación del REVER.

En la biblioteca multimedia del sitio puedes encontrar los documentos de la consulta pública del 16 de junio al 15 de julio de 2014.

La consulta inicial 2013-2014

La ampliación del tranvía T13, debido a la magnitud del proyecto, los desafíos para residentes y usuarios y los posibles impactos en el territorio, fue objeto de numerosas discusiones con partes interesadas locales y la población durante una fase inicial de consulta. Posteriormente, se sometió a la opinión pública mediante una investigación pública.

La consulta preliminar de 2013

Se organizó una primera consulta del 15 de abril al 17 de mayo de 2013 antes de la única investigación pública sobre la extensión del tranvía T13 desde Saint-Germain-en-Laye hasta Achères. Presentó la ruta en su versión inicial, de 9,7 km de longitud: el tranvía T13 luego recorría las vías de la Grande Ceinture de Saint-Germain-en-Laye hasta su entrada en Achères, con una estación al nivel de la antigua estación Poissy Grande Ceinture. La segunda estación, la terminal, estaba situada cerca de la estación del RER Achères-Ville. Se planeó una tercera estación a largo plazo en el sector de Chêne feuillu, en Achères, sujeta a la puesta en servicio de la nueva línea de París Normandía y a la creación de una estación del RER E extendida hacia el oeste.

Se recopilaron 564 opiniones durante la consulta preliminar. Las principales observaciones planteadas estaban relacionadas con:

La reestructuración de la red de autobuses en relación con la ampliación del tranvía T13, para un servicio complementario y eficiente al territorio;

Limitar los impactos en las áreas naturales: garantizar la calidad de las medidas compensatorias y el entorno vital a lo largo de la ruta;

Se ha pronunciado la optimización del calendario del proyecto tras la declaración de utilidad pública;

Información pública regular sobre el diseño e implementación del proyecto.

La consulta preliminar permitió elaborar el diagrama esquemático para la ampliación del tranvía T13 y el expediente de investigación pública.

En la biblioteca multimedia del sitio encontrará documentos sobre la consulta del 15 de abril al 17 de mayo de 2013.