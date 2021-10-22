Corbeil-Essonnes
Para seguir las noticias de la obra, a continuación encontrarás la información más reciente de obras de tu ciudad:
La inserción del Tzen 4 en Corbeil-Essonnes
En la salida del carril de emergencias del Centre Hospitalier Sud Francilien, la Tzen 4 se une a la RN7, por el distrito de Tarterêts y el instituto Doisneau.
Tras cruzar la RN7, toma la nueva carretera creada como parte del proyecto Montagne des Glaises ZAC, que se realizó a finales de 2016. La ruta se une entonces a la estación RER D en Corbeil-Essonnes, donde se proporcionará una conexión con la Tzen 1, la RER D y muchas líneas de autobús existentes.
La ciudad de Corbeil-Essonnes también alberga el Centro de Operaciones de Autobuses Tzen 4, que es una instalación clave para el proyecto.