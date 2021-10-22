En la salida del carril de emergencias del Centre Hospitalier Sud Francilien, la Tzen 4 se une a la RN7, por el distrito de Tarterêts y el instituto Doisneau.

Tras cruzar la RN7, toma la nueva carretera creada como parte del proyecto Montagne des Glaises ZAC, que se realizó a finales de 2016. La ruta se une entonces a la estación RER D en Corbeil-Essonnes, donde se proporcionará una conexión con la Tzen 1, la RER D y muchas líneas de autobús existentes.

La ciudad de Corbeil-Essonnes también alberga el Centro de Operaciones de Autobuses Tzen 4, que es una instalación clave para el proyecto.