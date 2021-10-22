Évry-Courcouronnes
En Évry-Courcouronnes, la Tzen 4 continúa su recorrido en el emplazamiento dedicado existente y toma el recorrido actual de la línea 402. Da servicio a las siguientes estaciones: Marchais Guesdon, Orme à Martin, Georges Brassens y Jean Renoir, Les Miroirs, Agora, Évry Courcouronnes, Jean Rostand, Lisière des deux parcs, Place de la Commune, Jean Malézieux, Temps des Cerises y Bras de Fer. La estación Parc des Loges fue retirada y la estación Monseigneur Roméro se trasladó para permitir una mejor operación de la línea Tzen 4.
Las estaciones de las líneas 404 y 413 se trasladarán a las carreteras adyacentes, lo que completará la oferta de transporte, especialmente en el corazón del distrito del Canal.
La inserción del Tzen 4 en Évry-Courcouronnes
En cuanto a instalaciones públicas y privadas, la ruta Tzen 4 pasa cerca del centro comercial Agora, la Universidad de Évry Val d'Essonne, la Facultad de Oficios, las grandes écoles (ENSIIE, IMT-BS, Télécom SudParis), el Génopôle, la SNECMA y el Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF). Al salir de la estación Bras de Fer RER D, la Tzen 4 continúa su recorrido por el emplazamiento dedicado existente, siguiendo la RD91 para cruzar el Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) situado en Corbeil-Essonnes. En el sector CHSF, el sitio dedicado se comparte con vehículos de emergencia.