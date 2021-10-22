En Évry-Courcouronnes, la Tzen 4 continúa su recorrido en el emplazamiento dedicado existente y toma el recorrido actual de la línea 402. Da servicio a las siguientes estaciones: Marchais Guesdon, Orme à Martin, Georges Brassens y Jean Renoir, Les Miroirs, Agora, Évry Courcouronnes, Jean Rostand, Lisière des deux parcs, Place de la Commune, Jean Malézieux, Temps des Cerises y Bras de Fer. La estación Parc des Loges fue retirada y la estación Monseigneur Roméro se trasladó para permitir una mejor operación de la línea Tzen 4.

Las estaciones de las líneas 404 y 413 se trasladarán a las carreteras adyacentes, lo que completará la oferta de transporte, especialmente en el corazón del distrito del Canal.