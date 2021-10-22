Viry-Chatillon – Grigny
La inserción del Tzen 4 en Viry-Chatillon y Grigny
El extremo norte de Tzen 4 se encuentra en la Place de la Treille, en Viry-Chatillon. Luego cruza el distrito de Grande Borne, tomando primero la Avenue de la Grande Borne hasta la estación La Carpe, y después la Voie de la Plaine, una nueva vía entregada a finales de 2017 como parte del proyecto urbano. Sirve al Centro de Vida Social y luego se une a la Place du Damier.
Cuatro estaciones interrumpirán el recorrido del distrito: La Treille, Place de la Carpe, Centre de la Vie Sociale y Le Damier.
El Tzen 4 dará servicio a instalaciones públicas como el gimnasio Méridien, muchas escuelas y comercios locales.
Luego, la Tzen 4 cruza la A6 a través del puente inaugurado en 2013 y ocupa el terreno dedicado que se está construyendo como parte del ZAC Grigny Centre-Ville.
En la ZAC están previstas dos estaciones: La Ferme Neuve, en conexión con el futuro tranvía T12, y el proyecto Grigny Cœur de Ville.
La línea cruza luego el distrito de Grigny 2, donde la Tzen 4 conectará con la estación RER D Grigny Centre. Este distrito se beneficiará de un proyecto de rehabilitación que permitirá llevar a cabo una renovación integral e integrada de los distritos de Surcouf, Sablon y Tuilerie.