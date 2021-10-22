Ris-Oranguís

En Ris-Orangis, la Tzen 4 tomará la ruta de Grigny, la rue de La Fontaine, la Place du Moulin à Vent y luego la rue Pierre Brossolette. En la rotonda, al sur de la Rue Pierre Brossolette, la línea se une al carril dedicado existente que utiliza especialmente la 402.

En la localidad de Ris-Orangis, la Tzen 4 circula por un terreno dedicado y dedicado, salvo por un tramo sin señalizar en la Route de Grigny (entre la Rue du Château d'Eau y la Rue de la Fontaine), donde el autobús circulará en circulación general.

Cinco estaciones interrumpen el recorrido de la Tzen 4 en Ris-Orangis: Albert Camus, para dar servicio al colegio del mismo nombre, Moulin à Vent, Auguste Plat, Mare à Pilâtre y Bois de l'Epine, en conexión con el RER D y muchas líneas de autobús.