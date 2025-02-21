Notizie simili

A partire dal 2 marzo 2026, la linea 291 si fonderà con la linea 6140. La tua linea cambia numero, gli orari e i tuoi contatti cambiano, ma il percorso rimane lo stesso.

Nuovo percorso sulla linea 6140

La linea 6140 si fonde con la linea 291 riprendendo il suo percorso. Attraverserà Pont de Sèvres, Ermitage de Villebon, Aérodrome Morane, De Lattre de Tassigny Vélizy 2, Dewoitine, Marcel Dassault, Le Bois per finire a La Cheminée.

Ora funziona dalle 6:00 alle 22:20 con un passaggio ogni 4 minuti nelle ore di punta, dalle 6:45 alle 9:15 e dalle 16:15 alle 18:30. Il sabato, la linea serve il capolinea Vélizy 2 dalle 7 alle 22.15, con una frequenza di 13 minuti al mattino e 10 minuti al pomeriggio.

Un viaggio più confortevole ed ecologico

Nuovi pullman a biometano stanno arrivando su questa linea, con comodi sedili, porte USB per la ricarica. Attenzione, per motivi di sicurezza, non è consentito viaggiare in piedi.

La linea 6142 ora serve Vélizy 2

La linea 6142 passa ora attraverso il nuovo svincolo, per raggiungere direttamente Vélizy 2 e il cuore del parco commerciale, con due nuove fermate "Vélizy 2" e "Centre Commercial". La linea funziona dalle 6:00 alle 21:00 per facilitare gli spostamenti quotidiani. Durante le ore di punta, dalle 7:00 alle 9:00 e dalle 16:00 alle 19:00, beneficiate di una maggiore frequenza con un autobus ogni 10 minuti.

Cambio di percorso sulla linea 6145

A causa del lungo periodo di lavoro della Manifattura, il capolinea della linea 6145 è stato spostato a Pont de Sèvres dal 5 gennaio 2026. Il percorso si evolve per proporre un nuovo collegamento nel nord dell'area Inovel Parc Nord servendo le fermate Pasteur e Copernic. La linea funziona dalle 6:00 alle 21:00 e offre un passaggio ogni 8 minuti nelle ore di punta, dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 19:00.