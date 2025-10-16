Quali biglietti di trasporto posso caricare sul mio pass Navigo?
Il pass Navigo consente di caricare:
- un pacchetto mensile Navigo,
- un pacchetto Navigo Week,
- un pass giornaliero Navigo,
- un contratto Navigo Liberté +,
- un pacchetto Navigo gratuito / gratuito per i giovani nell'integrazione,
- un pacchetto Navigo Solidarity 75% e uno sconto del 50%
- Pacchetto Ametista.
Buono a sapersi
- È possibile acquistare fino a due pacchetti giornalieri Navigo (o settimanali o mensili) in un unico atto di acquisto. Un pass Navigo può contenere fino a due pass giornalieri Navigo (o settimanali o mensili).
- Particolarità del contratto Navigo Liberté +: Se hai un contratto Navigo Liberté + e un pacchetto valido sul tuo pass (settimana, mese in particolare), il pacchetto avrà la priorità alla convalida.