Quali biglietti di trasporto posso caricare sul mio pass Navigo?

Aggiornato su 16 ottobre 2025

Il pass Navigo consente di caricare:

 

Buono a sapersi

  • È possibile acquistare fino a due pacchetti giornalieri Navigo (o settimanali o mensili) in un unico atto di acquisto. Un pass Navigo può contenere fino a due pass giornalieri Navigo (o settimanali o mensili).
  • Particolarità del contratto Navigo Liberté +: Se hai un contratto Navigo Liberté + e un pacchetto valido sul tuo pass (settimana, mese in particolare), il pacchetto avrà la priorità alla convalida.

