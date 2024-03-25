Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del contratto Navigo Liberté + per telefono

ottobre 2025

PREAMBOLO

La sottoscrizione e l'utilizzo di un contratto Navigo Liberté + presuppone la conoscenza e l'accettazione piena, piena e senza riserve delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso da parte del Titolare e del Pagatore, possessore del telefono su cui è caricato il contratto. Il pagatore e il titolare di un contratto Navigo Liberté + per telefono devono essere le stesse persone.

Il contratto telefonico Navigo Liberté +, creato da Île-de-France Mobilités (Autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France), è gestito da S.A.S Comutitres, di seguito denominata Comutitres S.A.S o "Agence Navigo", in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

Nell'ambito dell'estensione del servizio Navigo Liberté + sul telefono utilizzabile in tutte le zone dell'Île-de-France, il contratto può essere caricato su telefono Android* o Ios, il suo utilizzo è strettamente personale.



* elenco dei telefoni Android compatibili su: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/telephone/quels-telephones-me-pemettent-dacheter-et-de-valider

1. DEFINIZIONI

1.1. Il nome "Titolare" indica la persona fisica che utilizza il contratto Navigo Liberté + per telefono.

1.2. La denominazione "Payer" indica la persona fisica, identica al Titolare, che si impegna contrattualmente a pagare le fatture. Il pagatore deve essere una persona fisica maggiorenne capace o minorenne dall'età di 15 anni.

1.3. La denominazione "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités o con un'autorità organizzatrice locale che ha ricevuto delega da Île-de-France Mobilités per la gestione delle linee di trasporto passeggeri.

1.4. "My Space" Île-de-France Mobilités indica l'account personale del Titolare creato sull'applicazione Île-de-France Mobilités o sul sito web iledefrance-mobilites.fr (gestito da Île-de-France Mobilités). Fare riferimento ai Termini e condizioni generali dell'applicazione Île-de-France Mobilités e all'informativa sulla privacy | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).

1.5. L'account Île-de-France Mobilités è obbligatorio per accedere ai numerosi servizi di Île-de-France Mobilité, inclusa la possibilità di acquistare prodotti e servizi.

1.6. La "fattura mensile" registra la somma degli importi dei viaggi effettuati nel mese precedente; La "prova di mobilità" registra la somma degli importi dei viaggi effettuati nel mese precedente. A differenza della fattura, è possibile trovare i dettagli di ogni viaggio (data e ora del viaggio, modalità tariffaria del viaggio, data e ora di ogni viaggio, tipo di viaggio, zonizzazione, viaggio ricostituito o incompleto, prezzo totale IVA esclusa, prezzo IVA inclusa e IVA applicabile).

1.7. La "coabitazione" di biglietti di trasporto o contratti diversi è definita come la possibilità di caricare tali biglietti o contratti sullo stesso supporto. Maggiori informazioni sulle regole di convivenza sul sito web di Île-de-France Mobilités.

1.8. I viaggi Bus-Tram e Metro-Treno-RER effettuati con un telefono e il servizio Navigo Liberté + sono pagati a posteriori, secondo il prezzo definito da Ile-de-France Mobilités (vedi pagina tariffaria Navigo Liberté+).

2. PRESENTAZIONE E UTILIZZO

2.1. Il contratto telefonico Navigo Liberté + è un contratto che, dopo la sottoscrizione, consente di viaggiare sulla rete di trasporto Île-de-France Mobilités senza aver precedentemente pagato un biglietto di trasporto. L'importo dovuto al biglietto dei viaggi effettuati dal Titolare sarà determinato in applicazione delle regole tariffarie definite all'articolo 3, e sarà detratto mensilmente, il mese successivo ai viaggi effettuati, dal conto bancario del Pagatore.



2.2. Utilizzabile sulla rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités, il contratto Navigo Liberté + per telefono consente di viaggiare su:

Linee della metropolitana in Île-de-France, con una tariffa specifica per l'aeroporto per l'entrata / uscita alla stazione L14 Orly. Vedi pagina tariffaria Navigo liberté+.

Linee RER / Treno in Île-de-France, con una tariffa specifica per l'aeroporto per l'entrata / uscita presso le stazioni dell'aeroporto Charles de Gaulle 1 e dell'aeroporto Charles de Gaulle 2 TGV

Linee di autobus che sono oggetto di un accordo con Île-de-France Mobilités e per le quali è applicabile la tariffazione nella regione Ile-de-France;

La linea RoissyBus con una tariffa specifica per l'aeroporto;

Linee di tram

Gli Tzen;

Linee tranviarie (da 1 a 14);

La funicolare di Montmartre;

Il cavo C1



Il Navigo Liberté+ non è valido su Orlyval, il cliente deve pagare un biglietto specifico.

2.3. Uso nella metropolitana (linee da 1 a 14), RER (da A a E), treno (Transiliens H, J, K, L, N, P, R, U) e funicolare di Montmartre.

Nella metropolitana (linee da 1 a 14), RER (da A a E), treno (Transiliens H, J, K, L, N, P, R, U) e sulla funicolare di Montmartre, TER per viaggi interamente effettuati in Ile-de-France, il contratto Navigo Liberté + per telefono dà diritto a un viaggio di 2 ore (due ore) dalla prima convalida dell'ingresso nella rete. Questi usi sono possibili fatte salve le regole di corrispondenza specificate nell'articolo 3.7.

2.4. Uso in autobus, tram (linee da 1 a 14), cavo o Tzen

Nell'autobus, il tram (da 1 a 1) 4 e Tzen, il contratto Navigo Liberté + sul telefono dà diritto a un viaggio di 1h30 (un'ora e trenta minuti) dalla prima convalida dell'ingresso sulla rete, senza convalida dell'uscita, fatte salve le regole specificate nell'articolo 3.9.

2.5. Uso per corrispondenza

Il contratto Navigo Liberté + sul telefono dà diritto a unviaggio di 1h30 (un'ora e trenta minuti) dalla prima convalida all'ingresso sulla rete, comprese le convalide dei collegamenti intermedi indipendentemente dal modo di trasporto utilizzato, tranne nel caso in cui un viaggio effettuato includa RER o treno fuori Parigi estendendo questo periodo a 2h00 (due ore).

Tabella riassuntiva dei tempi di percorrenza autorizzati (tempo massimo durante il quale l'utente può viaggiare con un solo viaggio fatturato):

Viaggio bus/tram: 1h30

Metro/RER/Treno: 2h00

3. PREZZI

3.1. I prezzi sono decisi da Île-de-France Mobilités.

3.2. Le informazioni sui prezzi sono disponibili:

Sul sito https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/liberte-plus

Sui display nei luoghi di trasporto

Sul sito web di routing Iledefrance-mobilites.fr

Informazioni sulla guida ai prezzi di Île-de-France Mobilités

Sui siti web dei Vettori

3.3. La tariffa in vigore è una tariffa pubblica generale (tariffa piena).

Nessuna delle tariffe ridotte è applicabile sul Navigo Liberté + sul telefono

(Il termine "Tariffa Ridotta" si riferisce alle tariffe applicabili ai Titolari corrispondenti ai criteri dei seguenti profili: chi può beneficiare di tariffe ridotte?

Prezzi di viaggio

3.4 Ogni viaggio effettuato dal Titolare del Conto è fatturato al prezzo corrispondente alla modalità di trasporto utilizzata e al percorso percorso:

3.4.1 Quando il Titolare convalida quando entra nell'autobus, tram, funivia o Tzen, il suo viaggio viene fatturato al prezzo di un viaggio in autobus/tram. Il viaggio di andata e ritorno e l'interruzione del viaggio sulla stessa linea di autobus, tram o Tzen (anche se effettuata entro un'ora e trenta minuti) comporterà la fatturazione di un nuovo viaggio bus/tram.

3.4.2 Quando il Titolare convalida quando entra in metropolitana, treno, RER, il suo viaggio viene fatturato per il valore di una tariffa unica fino a quando non lascia l'area di controllo. Il viaggio di andata e ritorno e l'interruzione del viaggio sulla stessa linea (anche se effettuati entro 2 ore) comporteranno la fatturazione di un nuovo viaggio.

Se il viaggio inizia (o finisce) all'aeroporto di Orly, viene addebitato a una tariffa specifica dell'aeroporto indipendentemente dalla sua destinazione (o partenza).

Se il viaggio inizia (o finisce) all'aeroporto di Roissy-Charles-de-Gaulle, viene addebitato a una tariffa a seconda della stazione di destinazione (o di partenza).

3.4.3 Quando il Titolare convalida quando entra nel RoissyBus, il suo viaggio viene fatturato al prezzo di un viaggio RoissyBus. Il viaggio di andata e ritorno e l'interruzione del viaggio comporteranno la fatturazione di un nuovo viaggio RoissyBus.

3.4.4 Quando il Titolare convalida quando entra nella funicolare di Montmartre, il suo viaggio viene fatturato al prezzo di un viaggio Metro-Treno-RER.

Prezzi dei collegamenti

Per trasferimento si intende il passaggio ad un'altra linea di trasmissione, senza andata e ritorno sulla stessa linea e senza interruzioni sulla stessa linea.

3.5 I collegamenti effettuati tra autobus, tram (da T 1 a 14), cavo e Tzen per 1h30 minuti (un'ora e trenta minuti) non danno luogo a fatturazione per un nuovo viaggio.

3.6 I collegamenti effettuati all'interno della rete ferroviaria (metropolitana, RER/treno) nondanno luogo alla fatturazione di un nuovo viaggio entro i seguenti limiti:

3.6.1 Per 2 ore (due ore) per metro, treno e RER.

3.6.2 senza lasciare l'area di trasporto o attraverso i collegamenti stradali autorizzati.

Se la durata del viaggio supera il periodo di validità del biglietto o della coincidenza autorizzata, o se si tratta di un collegamento non autorizzato, verrà addebitato un nuovo viaggio.

3.7 I collegamenti tra la rete ferroviaria (metropolitana, RER, treno, tram espresso) e la rete di superficie (autobus, tram, cavo Tzen) sono offerti (viaggio di superficie non fatturato) alle seguenti condizioni:

3.7.1 Quando il Titolare effettua un viaggio in autobus/tram prima di un viaggio RER, treno o metropolitana, la convalida all'ingresso della RER, treno, metropolitana deve avvenire entro 1h30 (un'ora e trenta minuti) dopo la convalida all'ingresso dell'autobus/tram.

3.7.2 Quando il Titolare effettua un viaggio in autobus/tram dopo un viaggio RER o in treno, la convalida all'ingresso dell'autobus/tram deve avvenire entro 30 minuti (trenta minuti) dalla convalida all'uscita della RER o del treno.

3.7.3 Quando il Titolare effettua un viaggio bus/tram dopo un viaggio in metropolitana, la convalida all'ingresso dell'autobus/tram deve avvenire entro 1h30 (un'ora e trenta minuti) dopo la convalida all'ingresso della metropolitana.

Se il tempo di coincidenza supera il tempo di coincidenza consentito, il viaggio in autobus/tram verrà addebitato alla tariffa corrente.

3.8 L'importo dei viaggi effettuati in un giorno è limitato al prezzo del giorno Navigo, esclusi i viaggi aeroportuali (vedi articolo 9.4).

Riepilogo dei periodi durante i quali sono consentiti i collegamenti in coincidenza: soggetto ai tempi totali di viaggio autorizzati che si applicano al punto 2.6:

ingresso in tram/bus/cavo poi trasferimento in tram/bus/cavo o metro/treno/RER : 1h30 tra la convalida all'ingresso e la convalida in corrispondenza

poi trasferimento in o : 1h30 tra la convalida all'ingresso e la convalida in corrispondenza ingresso in metro/treno/RER poi trasferimento in tram/bus/cavo o metro/treno/RER: 1h30 tra la convalida all'ingresso e la convalida in corrispondenza

poi trasferimento in o 1h30 tra la convalida all'ingresso e la convalida in corrispondenza ingresso in metro/treno/RER poi trasferimento in metro/treno/RER : 2 ore tra la convalida all'ingresso e la convalida in corrispondenza

4. CONDIZIONI E SOTTOSCRIZIONE

4.1 Le condizioni da rispettare per poter stipulare un contratto Navigo Liberté + per telefono sono le seguenti:

Il Titolare e il Pagatore devono essere le stesse persone fisiche. La persona fisica deve essere maggiorenne e capace, o minorenne dall'età di 15 anni.

Il Titolare utilizza l'indirizzo e-mail identico al suo account Île-de-France Mobilités Connect e un numero di cellulare francese in 06 o 07;

Per un Pagatore il cui contratto Navigo Liberté + sul telefono è già stato risolto per non pagato come definito all'articolo 10, il Pagatore deve regolarizzare il suo debito e può essere nuovamente designato come Pagatore di un contratto Navigo Liberté + per telefono;

Per un Titolare il cui contratto Navigo Liberté + sul telefono è già stato risolto per frode accertata (art 12.10). il Titolare deve attendere un periodo di attesa di 3 anni dalla risoluzione.

4.2 Il contratto telefonico Navigo Liberté + è sottoscritto a tempo indeterminato e la creazione di un account Île-de-France Mobilités Connect per il Titolare è obbligatoria per poterlo sottoscrivere.

La sottoscrizione del contratto Navigo Liberté + per telefono è possibile solo sull'applicazione Île-de-France Mobilités.

Il titolare della carta deve compilare il modulo sulla domanda Île-de-France Mobilités, in particolare le coordinate bancarie (IBAN limitato alla zona SEPA) del conto addebitato per il contratto Navigo Liberté + per telefono, firmare elettronicamente i documenti relativi alla sottoscrizione che costituiscono il contratto, firmare il mandato di addebito diretto SEPA e accettare le CGUV del contratto Navigo Liberté + per telefono.

4.3 Ai sensi degli articoli L. 221-2 del Codice del consumo, i servizi relativi al contratto Navigo Liberté + per telefono non possono essere soggetti al diritto di recesso.

4.4 Una copia delle CGSU è resa disponibile al momento della sottoscrizione sull'applicazione Île-de-France Mobilités per la lettura e l'approvazione. Le CGSU sono accessibili in qualsiasi momento sul www.iledefrance-mobilites.fr.

5. DISTRIBUZIONE E CARICAMENTO DEL CONTRATTO NAVIGO LIBERTE + PER TELEFONO

5.1 Il contratto viene caricato esclusivamente su telefono compatibile, il suo utilizzo è strettamente personale.

5.2 Convivenza del contratto Navigo Liberté + per telefono:

Se hai un abbonamento Navigo Month o Navigo Week valido per telefono, il tuo abbonamento a Navigo Liberté + per telefono inizierà il giorno successivo alla fine della validità del tuo abbonamento mensile o settimanale per telefono.

È possibile far coesistere il contratto Navigo Liberté + per telefono e biglietti singoli al momento della sottoscrizione (ad esempio biglietto RoissyBus) sullo stesso telefono. Le eventuali regole di convalida sono descritte all'articolo 6.4.

Le biglietti Fête de la musique e Antipollution hanno la priorità per la convalida e possono coesistere sullo stesso telefono.

Dopo la sottoscrizione, la convivenza del Navigo Liberté + per telefono con biglietti singoli non è più possibile (cfr. art 6.4).

5.3 Installazione dall'app Apple Maps

L'utente può anche utilizzare l'app Maps per caricare i biglietti di trasporto dell'Île-de-France in un iPhone o Watch. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'app Mappe, fare riferimento ai termini e alle condizioni del telefono iOS come supporto.

6. CONVALIDA

6.1 Il Titolare deve convalidare sistematicamente il suo Navigo Liberté + con il suo supporto telefonico sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e / o sale nel veicolo, ma anche, durante i collegamenti con tutti gli altri modi di trasporto e quando esce sulle linee di controllo RER / treno, pena la violazione.

6.2 La convalida equivale all'emissione di un biglietto di trasporto che sarà soggetto a fatturazione differita.

6.3 Non è possibile convalidare più volte il contratto Navigo Liberté + per telefono per consentire il viaggio di più persone sullo stesso viaggio.

6.4 Quando il telefono contiene sia un contratto Navigo Liberté + che biglietti singoli (biglietti t+, biglietto Metro-Treno-RER, biglietto Bus-Tram, biglietti RoissyBus), il Navigo Liberté+ ha la priorità.

I biglietti unitari o carnet saranno quindi convalidabili solo dopo la risoluzione del contratto Navigo Liberté + per telefono, non sono rimborsabili.

6.5 Quando il telefono contiene sia un contratto Navigo Liberté + che biglietti forfettari per tutte le zone, i biglietti forfettari hanno la priorità fino alla fine della loro validità.

6.6 In caso di dimenticanza del telefono su cui è caricato il contratto Navigo Liberté +, il Titolare deve, per viaggiare, acquistare un biglietto di trasporto. Questo non è rimborsato.

7. CONTROLLO

7.1 In caso di ispezione, il Titolare deve presentare il telefono su cui è caricato il contratto Navigo Liberté + tutte le zone convalidate all'ingresso del suo viaggio e, se necessario, in corrispondenza.

7.2 La constatazione del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (articolo 7) e/o delle regole di utilizzo del contratto Navigo Liberté + per telefono (articolo 3) comporta il pagamento di un'indennità forfettaria e di eventuali spese amministrative associate in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

7.3 In caso di mancato pagamento al vettore entro due mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento della multa fissa maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

8. PAGAMENTO DEL CONTRATTO

8.1 Una fattura viene emessa mensilmente per il periodo corrispondente al mese precedente. Registra la somma degli importi dei viaggi effettuati dal Titolare del Conto nel mese solare precedente con l'applicazione di eventuali detrazioni o rimborsi. La fattura è messa a disposizione del Pagatore sul suo Spazio Personale.

8.2 Il contratto telefonico Navigo Liberté + è pagabile solo tramite addebito diretto. Il conto bancario del Pagatore viene detratto ogni mese dall'importo dovuto al biglietto dei viaggi effettuati dal Titolare.

8.3 Se il Titolare del Conto riceve un rimborso, l'importo verrà detratto dalla fattura del mese successivo. Per un importo elevato, è possibile effettuare un trasferimento immediato a biglietto eccezionale.

8.4 Importi dei viaggi effettuati in un giorno:

L'importo totale dei viaggi effettuati in un giorno è limitato al prezzo del giorno Navigo, ad eccezione dei viaggi aeroportuali (tramite RER e/o metropolitana e/o Roissybus).

8.5 Ogni addebito verrà effettuato tra il 13 e il 18 del mese per la fattura relativa al mese precedente. Il Pagatore sarà informato in anticipo, via e-mail e mediante notifica dell'importo prelevato e della data di scadenza dell'addebito diretto. Nel caso di una fattura a credito, verrà effettuato un bonifico sul conto bancario del pagatore secondo lo stesso programma degli addebiti diretti.

9. INCIDENTE DI PAGAMENTO

9.1 In caso di rifiuto del pagamento che comporti un saldo a debito sul contratto Navigo Liberté + per telefono, l'Agenzia Navigo informerà il Titolare – Pagatore via e-mail, notifica o SMS. In mancanza di regolarizzazione entro 5 giorni dalla notifica da parte dell'Agenzia Navigo del rifiuto dell'addebito diretto da parte della banca, il contratto Navigo Liberté + è sospeso.

9.2 In caso di sospensione, il Titolare non potrà più circolare con il presente contratto. In mancanza di regolarizzazione entro 30 giorni dal rifiuto del contratto non pagato definito nell'articolo 9.1, il contratto Navigo Liberté + per telefono viene risolto. L'agenzia Navigo informa il Titolare – Paymaster tramite e-mail, notifiche e SMS.

9.3 La sospensione e la risoluzione non esonerano dal pagamento di tutti i viaggi precedenti.

9.4 Un non pagato può essere regolarizzato con carta di credito dallo spazio personale sull'applicazione Île-de-France Mobilités: sezione Le mie fatture, quindi regolarizzare il non pagato.

10. CONSULTAZIONE DEL MONITORAGGIO DEI CONSUMI, DELLE FATTURE E DEGLI ADDEBITI DIRETTI

10.1 Consultazione del monitoraggio dei consumi:

Il monitoraggio dei consumi del mese consente al Titolare di consultare i viaggi che ha effettuato durante il mese in corso, nonché il loro importo, l'ora, il luogo, la menzione di una stazione aeroportuale se applicabile e la modalità di trasporto. Può essere consultato su "My Space" nell'applicazione o sul sito web iledefrance-mobilites.fr dal 1 ° giorno del mese. Le informazioni di monitoraggio dei consumi sono fornite a biglietto indicativo e appaiono solo dopo la segnalazione dei dati di convalida, che potrebbe richiedere alcuni giorni.

Eventuali spese amministrative o di assistenza post-vendita (SAV) non vengono prese in considerazione nel monitoraggio dei consumi. Il rendiconto finale dei viaggi e delle eventuali spese sarà indicato nella fattura che sarà disponibile al più presto l'11 del mese successivo.

Il Titolare sarà informato via e-mail della disponibilità della prova di mobilità tramite download.

Sarà in grado di consultarlo e scaricarlo negli ultimi 3 mesi a seconda del consenso scelto sul periodo di conservazione dei suoi dati di viaggio (30 o 90 giorni).

10.2 Visualizzazione delle fatture:

Le fatture degli ultimi mesi possono essere consultate e scaricate su "My Space" nell'applicazione o sul sito web iledefrance-mobilites.fr del Titolare fino a 24 mesi. La fattura per i viaggi del mese precedente è disponibile dall'11 del mese.

Il pagatore sarà informato via e-mail della disponibilità della sua fattura e dell'importo dell'addebito diretto.

Se il Titolare non effettua viaggi durante il periodo, non viene emessa alcuna fattura.

11. SERVIZIO POST-VENDITA

SERVIZIO POST-VENDITA MODIFICA DEI DATI PERSONALI

11.1 I dati identificativi (titolo, cognome, nome e data di nascita) del titolare del contratto Navigo Liberté+ per telefono possono essere modificati tramite una richiesta nel modulo di contatto in "My Space" sull'applicazione Île-de-France Mobilités o sul sito web iledefrance-mobilites.fr e la fornitura di un documento giustificativo (CNI, passaporto, decisione del tribunale, ecc.).



11.2 Il Titolare del Conto - Pagatore può modificare il suo indirizzo postale, telefonico e di posta elettronica nel suo Spazio Personale dalla sezione "contratto".

L'indirizzo e-mail di contatto può essere modificato solo da "My Space" nell'account Île-de-France Mobilités Connect.



SERVIZIO POST-VENDITA MODIFICA DELLE COORDINATE BANCARIE

11.3 Qualsiasi servizio post-vendita che influisce sugli addebiti diretti (modifica delle coordinate bancarie del pagatore) sarà preso in considerazione per il prossimo addebito diretto. Il pagatore che desidera modificare il conto da addebitare può apportare la modifica in "My Space" sull'applicazione Île-de-France Mobilités o sul sito web iledefrance-mobilites.fr. Se la modifica avviene tra il 4 e il 6 del mese M, verrà presa in considerazione per la fattura del mese successivo. Il pagatore si assicurerà che non vi siano interruzioni nel pagamento.

11.4 La revoca del mandato di addebito diretto SEPA viene effettuata presso la banca del pagatore.

SERVIZIO POST-VENDITA DEL CONTRATTO: SOSPENSIONE E RIPRESA

11.5 Recupero dopo sospensione su iniziativa dell'Agenzia Navigo per mancato pagamento

Per riprendere un contratto Navigo Liberté + sul telefono sospeso su iniziativa dell'Agenzia Navigo, il non pagato deve essere regolarizzato. I mezzi di regolarizzazione sono indicati nell'articolo 9.4. Dopo la regolarizzazione da "My Space" sull'applicazione Île-de-France Mobilités, o sul sito web iledefrance-mobilites.fr il Titolare della carta avrà il suo contratto Navigo Liberté + riattivato per telefono.

SERVIZIO POST-VENDITA CONTRATTO: RISOLUZIONE

11.6 Risoluzione su iniziativa del Titolare della Carta:

Il contratto Navigo Liberté + per telefono può essere risolto in qualsiasi momento dal titolare, a condizione che non si trovi in una situazione di mancato pagamento:

Collegandosi all'applicazione Île-de-France Mobilités dal "Il mio spazio" del titolare della carta -Pay.

Collegandosi al sito web di Île-de-France Mobilités in "My Space": Île-de-France Mobilités Connect | Effettua il login

La cancellazione verrà caricata sul telefono e avrà effetto immediatamente dopo la richiesta effettuata sull'app.

I viaggi effettuati fino alla data di effettiva cessazione sono registrati nella fatturazione e addebitati il mese successivo.

11.7 Risoluzione su iniziativa di Agence Navigo:

Il contratto è risolto automaticamente dall'Agenzia Navigo per i seguenti motivi:

In caso di frode accertata nella costituzione del fascicolo di sottoscrizione, falsa dichiarazione

In caso di frode accertata nell'uso del contratto Navigo Liberté +, vale a dire il mancato rispetto delle regole d'uso (di cui all'articolo 2) e di convalida (di cui all'articolo 6)

In caso di mancato pagamento non rettificato alle condizioni di cui all'articolo 9

In caso di revoca di un mandato di addebito diretto SEPA non accompagnato dalla designazione della firma di un nuovo mandato SEPA

Decisione di revocare Navigo Liberté + dall'offerta tariffaria da parte di Île-de-France Mobilités

L'Agenzia Navigo notifica la risoluzione mediante una e-mail indirizzata al Titolare del Conto.

SERVIZIO POST-VENDITA SMARRIMENTO E FURTO

11.8 Segnalazione di smarrimento e furto del supporto

La dichiarazione di smarrimento/furto può essere effettuata dal sito web, dall'applicazione mobile Île-de-France Mobilités (con un altro telefono) e dal suo spazio personale ("I miei supporti") o contattando telefonicamente l'Agenzia Navigo al numero 09 69 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo).

Non è previsto alcun rimborso per i viaggi effettuati prima della dichiarazione di smarrimento o furto. L'ora e la data della dichiarazione sono prese in considerazione per bloccare la fatturazione dei viaggi che sarebbero stati effettuati a posteriori.

Per continuare a viaggiare, il Titolare deve acquistare biglietti di trasporto, questi non saranno rimborsati.

11.9 Ripristino del contratto su un nuovo telefono

Il titolare della carta può ripristinare il suo contratto Navigo Liberté + sul suo nuovo telefono dalla sezione Contattaci > Il mio telefono> Voglio recuperare il contenuto di un vecchio telefono.

SERVIZIO POST-VENDITA CAMBIO TELEFONO

In caso di cambio di telefono, l'applicazione Île-de-France Mobilités consente di trasferire il contratto Navigo Liberté + caricato in un telefono a un altro telefono affidandosi a meccanismi di backup e ripristino.

11.10 Salvaguardia del contratto

Il titolare può salvare il suo contratto Navigo liberté + dalla sezione Contattaci > Il mio telefono > Voglio salvare i miei biglietti.

L'operazione di backup dei biglietti attiva la cancellazione dei biglietti presenti nel telefono e quindi non sono più utilizzabili.

La funzione di backup consente di eseguire il backup di tutti i biglietti caricati nel telefono.

11.11 Ripristino del contratto su un nuovo telefono

Il titolare della carta può ripristinare il suo contratto Navigo Liberté + sul suo nuovo telefono dalla sezione Contattaci > Il mio telefono> Voglio recuperare il contenuto di un vecchio supporto.

Il ripristino di biglietti è possibile solo da un telefono Android compatibile a un altro telefono Android compatibile o da un telefono IOS compatibile a un altro telefono IOS compatibile.

La funzione di ripristino ripristina tutti i biglietti precedentemente caricati nel vecchio telefono.

12. RECLAMO-CONTESTAZIONE

Il monitoraggio dei consumi è fornito a biglietto indicativo, sulla base dei dati disponibili alla data della consultazione. I viaggi finali sono quelli inclusi nella prova di mobilità alla fine del mese che vengono poi utilizzati per costituire la fattura.

12.1 Contestazione della fattura

Il Titolare può presentare un reclamo tramite il modulo di contatto dell'applicazione Île-de-France Mobilités dal suo spazio Navigo Liberté +. I reclami, in relazione alla fatturazione, devono essere emessi entro 30 o 90 giorni (periodo di consenso scelto dal cliente) dal ricevimento della fattura contestata.

Dopo questo periodo, i dati di convalida vengono cancellati definitivamente e nessuna richiesta di rimborso, totale o parziale, può essere concessa.

13. VARIE

13.1 Contatti

L'Agenzia Navigo può essere contattata inviando un messaggio utilizzando il modulo di richiesta informazioni accessibile dallo Spazio Personale del Titolare / Pagatore sull'applicazione Île-de-France Mobilités, nonché telefonicamente al numero: 09 69 39 22 22 (chiamata gratuita)

13.2 Sospensione/cessazione del servizio Navigo Liberté + per telefono

L'Agenzia Navigo si riserva il diritto di risolvere telefonicamente il contratto Navigo Liberté + del Titolare nell'ambito di una cancellazione o di una modifica dei servizi offerti ai propri clienti. Se necessario, l'Agenzia Navigo si impegna a rimborsare il saldo al Pagatore. Nessuna responsabilità derivante da questa sentenza può essere ricercata in alcun modo.

14. INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto Navigo Liberté + per telefono, i Dati Personali del Titolare e del Pagatore vengono trattati da vari responsabili del trattamento che si preoccupano della protezione della loro privacy e del rispetto della loro vita personale:

Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

la sottoscrizione e la gestione del contratto;

Gestione della fatturazione post-pagamento

comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

condurre analisi statistiche.

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate, del furto e della perdita di biglietti di trasporto, nonché della lotta contro le frodi, può comportare un rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

la gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate sul fronte commerciale del vettore;

la gestione della convalida e dei dati risultanti, compresa l'invalidazione di biglietti fraudolenti;

la lotta contro le infrazioni alla polizia dei Vettori, il controllo della biglietti, la verbalizzazione e la riscossione delle multe;

operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto delle normative vigenti;

analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai vettori;

la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei vettori.

14.1 Trattamento per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento

14.1.1 Quali dati vengono raccolti?

I dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

Dati identificativi

Dati relativi alla vita personale

Dati relativi alla vita lavorativa

Dati economici e finanziari

Dati sanitari

I Dati raccolti, inoltre, nell'ambito della gestione della fatturazione post-pagamento:

Dati di convalida

14.1.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 15.

14.1.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati sono possibili:

sulla base dell'esecuzione del contratto e del consenso del Titolare e del Pagatore per: la gestione del contratto/servizio, la gestione della fatturazione post-pagamento e la realizzazione di statistiche;

sull'esercizio di una missione di servizio pubblico di Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali cosiddette istituzionali;

sul consenso del Titolare e del Pagatore per l'invio di comunicazioni commerciali e per la conservazione dei dati di viaggio.

14.1.4 Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva telefonicamente i Dati del cliente specifici del contratto Navigo Liberté + durante l'esecuzione del contratto e fino alla scadenza dei termini legali applicabili.

Sulla base del consenso, i dati di convalida vengono conservati per 30-90 giorni come parte della fatturazione dettagliata.

Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo spazio personale sul sito "iledefrance-mobilites.fr" per tutta la durata della creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove.

14.1.5 Chi può accedere a questi dati?

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle società di trasporto pubblico nell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggi e statistiche, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France.

I dati derivanti dalle operazioni effettuate sui servizi online delle entità che offrono servizi digitali multimodali sono destinati a: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, i suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e il titolare del servizio digitale multimodale interessato dall'operazione.

14.1.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I dati vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea nell'ambito della gestione del servizio post-vendita al partner con sede in Costa d'Avorio.

Questo paese non ha una decisione di adeguatezza. Tuttavia, Ile-de-France Mobilités garantisce che il trasferimento dei dati personali sia effettuato in conformità con il regolamento sulla protezione dei dati, in particolare mettendo in atto misure per garantire che i dati beneficino di una protezione equivalente e, più in particolare, mettendo in atto disposizioni contrattuali appropriate: le norme vincolanti d'impresa note come "BCR".

14.2 Trattamento per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento

14.2.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

- Dati identificativi

- Dati economici e finanziari

- Dati di violazione

- Dati di validazione

14.2.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 15.

14.2.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione),

il consenso del Titolare e del Pagatore (prospezione commerciale) o

l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

14.2.4 Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

Le regole di conservazione attuate da RATP e SNCF sono:

I dati sono conservati per un periodo che può variare a seconda delle finalità per le quali sono trattati.

Le tracce nominative dei viaggi (marca temporale - luogo di convalida - numero della carta) vengono conservate solo per poche ore, tranne quando sono necessarie per stabilire una fatturazione (contratto Navigo Liberté +). Oltre a ciò, i dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle nostre reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

I dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura del fascicolo.

I dati relativi alle operazioni effettuate sul fronte commerciale sono conservati per un periodo massimo di due anni, dalla data dell'operazione.

I dati raccolti nel contesto dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

I dati raccolti a fini di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

I periodi di conservazione dei dati dei trattamenti effettuati da altri vettori sono reperibili sul sito web di questi ultimi.

14.2.5 Chi può accedere a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati sono condivisi solo con i loro subappaltatori, Ile-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è destinataria dei dati di convalida precedentemente anonimizzati.

14.2.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

14.3 Quali sono i diritti del Titolare e del Pagatore sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare e il Pagatore hanno ciascuno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei loro Dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i loro diritti, il Titolare e il Pagatore possono inviare la loro richiesta con la precisione dei diritti interessati dalla loro richiesta, l'ambito della loro richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti). Accompagnato dai suoi dati di contatto, dal suo numero cliente e dagli elementi per dimostrare la sua identità.

Il Titolare e il Pagatore possono inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

-I trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

o all'indirizzo e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr

-I trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento: il Titolare e il Pagatore possono contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali,

o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o all'indirizzo e-mail: [email protected] .

. o all'indirizzo postale SNCF Voyageurs - DPO - Legal and Compliance Department, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio del diritto online: https://url-c.fr/e/7hy9i.

o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

15. MEDIAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese. In caso di controversia, e solo dopo una richiesta tramite il modulo di domanda Ile-de-France Mobilités e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole. Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti. Il cliente troverà sui siti web RATP, SNCF e Optile, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dettagli di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

16. EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E UTILIZZO

Île-de-France Mobilités e i Vettori possono modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché sul sito web iledefrance-mobilites.fr.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.