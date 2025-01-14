Come viaggiare (bene) con un biglietto dematerializzato?

Come funzionano i collegamenti con il tuo biglietto dematerializzato?

Sulla rete Bus/Tram (esclusi i tram espressi T11, T12, T13)

I collegamenti sono possibili per 1 ora e 30 minuti senza cambiare modalità di trasporto o collegandosi con un altro autobus o tram.

Attenzione

Se durante la prima convalida, hai optato per l'autobus o il tram, hai la possibilità di prendere tutti i tram o gli autobus che desideri durante 1 ora e 30 minuti (tranne andata e ritorno e salvo interruzione del percorso).

Sulla rete Metro/Treno/RER (e tram espresso T11, T12, T13)

I collegamenti sono possibili per 2 ore senza cambiare modalità di trasporto o prendendo una coincidenza con un'altra metropolitana / treno / RER.

Cosa c'è da sapere

Dopo la prima convalida, hai la possibilità di prendere tutte le metropolitane (e / o RER / Treno / Tram Express) che desideri entro 2 ore, purché tu rimanga nell'area controllata (tranne andata e ritorno e interruzione del percorso).

Se cambi modalità di trasporto, avrai bisogno di diversi biglietti

Fai attenzione, se cambi modalità di trasporto, una volta superate 1 ora e 30 minuti dopo la prima convalida per il biglietto Bus-Tram e una volta 2 ore per i biglietti Metro-Treno-RER ti verranno addebitati due biglietti.