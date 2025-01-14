Come viaggiare (bene) con un biglietto dematerializzato?
Hai optato per il biglietto dematerializzato sul tuo smartphone o sulla carta Navigo Easy, e ti stai chiedendo in quale perimetro questi biglietti ti permettono di viaggiare e quali collegamenti sono possibili? Ci spieghiamo.
Gare Saint-Lazare, area di trasferimento.
Con biglietti dematerializzati su smartphone o Navigo Easy
I biglietti Bus-Tram, Metro-Treno-RER o Regione Aeroporto di Parigi<>, ti consentono di viaggiare sulle linee bus-tram o sulle linee della metropolitana, treno, RER a seconda del biglietto.
Ad ogni viaggio su queste linee, ti viene addebitato un biglietto all'ingresso dell'area di controllo.
Come funzionano i collegamenti con il tuo biglietto dematerializzato?
Sulla rete Bus/Tram (esclusi i tram espressi T11, T12, T13)
I collegamenti sono possibili per 1 ora e 30 minuti senza cambiare modalità di trasporto o collegandosi con un altro autobus o tram.
Attenzione
Se durante la prima convalida, hai optato per l'autobus o il tram, hai la possibilità di prendere tutti i tram o gli autobus che desideri durante 1 ora e 30 minuti (tranne andata e ritorno e salvo interruzione del percorso).
Sulla rete Metro/Treno/RER (e tram espresso T11, T12, T13)
I collegamenti sono possibili per 2 ore senza cambiare modalità di trasporto o prendendo una coincidenza con un'altra metropolitana / treno / RER.
Cosa c'è da sapere
Dopo la prima convalida, hai la possibilità di prendere tutte le metropolitane (e / o RER / Treno / Tram Express) che desideri entro 2 ore, purché tu rimanga nell'area controllata (tranne andata e ritorno e interruzione del percorso).
Se cambi modalità di trasporto, avrai bisogno di diversi biglietti
Fai attenzione, se cambi modalità di trasporto, una volta superate 1 ora e 30 minuti dopo la prima convalida per il biglietto Bus-Tram e una volta 2 ore per i biglietti Metro-Treno-RER ti verranno addebitati due biglietti.
Area controllata, perché è importante quando ci si coincide con la metropolitana, il treno o la RER
Ti verrà addebitato un solo biglietto se prendi diverse metropolitane (e / o RER / treno) entro 2 ore, purché tu rimanga nell'area controllata. Cioè, senza lasciare l'attrezzatura o attraverso le porte di "uscita".
Non appena lasci l'area controllata e rientri nell'area controllata (convalidando all'ingresso), ti verrà addebitato un nuovo biglietto.
Attenzione
A meno che la tua coincidenza non venga effettuata nelle seguenti stazioni, dai percorsi autorizzati dalla strada pubblica.
Passaggio del validatore
Area controllata, il nostro consiglio di non uscire
Per evitare di lasciare l'area di trasporto e di essere addebitati due biglietti, seguire la segnaletica (cartelli, frecce, gradini a terra, ecc.) che indicano i collegamenti.
Ciò è particolarmente essenziale nelle principali stazioni e stazioni (Châtelet, Gare de Lyon, ecc.) che dispongono di numerose apparecchiature di uscita e convalida all'ingresso.
Alla Gare de Lyon, il collegamento dalla linea 14 alla linea 1 non è dalle scale al centro della piattaforma (nella foto) ma da quelle all'estremità nord, come indicato nel pannello sulla foto
Come promemoria, la convalida è obbligatoria prima di ogni viaggio quando si entra nella rete e / o si sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze con uscita e uscita, pena la violazione.