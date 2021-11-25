Avvisi pubblicati

Autobus

Strutture dedicate agli autobusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Plutôt favoriser l'accès au plateau autrement qu'en passant par Massy serait plus judicieux.

Il progetto proposto non affronterà in alcun modo gli attuali problemi di accesso all'altopiano del distretto politecnico dai mezzi pubblici. La creazione di corsie dedicate per gli autobus sull'altop

Stations 3 et 4

È prematuro definire una stazione all'ingresso dell'École Polytechnique (4, variante 2), la Société du Grand Paris prevede misure precauzionali per la costruzione di una stazione supplementare alla

Une voie spécifique bus non nécessaire autour de l'IP Paris

Buongiorno, Grazie per l'opportunità di esprimere la mia opinione. Mentre sono convinto dell'utilità del binario che collega la stazione di Massy-Palaiseau alla rotonda all'ingresso del campus Po

Insertion de type latéral extérieur

Buongiorno, Vorrei esprimere la mia opinione sul progetto di sviluppo dedicato all'autobus nel quartiere dell'École Polytechnique. Mi sembra che non si sia tenuto conto di un aspetto dell'inseri

TCSP inutile dans Polytechnique

Nota preliminare: nel progetto di sviluppo globale l'ambiente esistente non è stato preso in considerazione. Molti alberi vecchi, belli e sani sono stati abbattuti inutilmente. Alcuni sono stati per

Préservation des espaces verts commun

Buongiorno, Il raddoppio della linea di autobus con una strada per le auto intorno al Polytechnique riduce ANCORA molto lo spazio verde. Una corsia condivisa tra auto e autobus prioritari (con spazi

Contribution des antennes de Palaiseau, Massy et Paris Saclay de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette

Contributo delle filiali di Palaiseau, Massy e Paris Saclay dell'associazione Mieux se Déplacement à Bicyclette I documenti presentati evidenziano le notevoli potenzialità degli spostamenti in bicicl

Le maillage cyclable principal du quartier Polytechnique

L'esigenza primaria dei ciclisti è quella di avere piste ciclabili veloci, sicure e continue su lunghe distanze. Qui, si tratta principalmente degli assi est-ovest. Questo problema esula dall'ambito d

Projet interessant a condition de ne pas faire un circuit de course automobile

Capisco la logica del progetto di garantire una strada adatta agli autobus quando aggirano il campus. La possibilità che questo sia accompagnato dalla costruzione di una pista ciclabile è chiaramente

Suggestions aménagements vélos

Accolgo con favore questa necessaria iniziativa. Non vi è alcun argomento a favore dell'uso dell'auto sull'altopiano e nei suoi dintorni se le piste ciclabili sono presenti. Oltre alle piste ciclabil