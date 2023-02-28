cantone di Aulnay-sous-Bois

Focus sul settore della Croce Bianca

A Croix-Blanche, nel caso in cui il capolinea si trovi a sud della stazione RER di Aulnay, gli studi effettuati hanno dimostrato che non era possibile allargare il ponte esistente per consentire lo sviluppo di un sito pulito, senza ridurre il numero di binari esistenti. È quindi allo studio la costruzione di un attraversamento parallelo al ponte esistente. Attraversando i binari ferroviari, consentirebbe la creazione di una corsia dedicata agli autobus in un senso di marcia.

Dalla Croix Blanche all'incrocio di Avenue de l'Ormeteau

La larghezza delle strade non consente l'inserimento di un proprio sito bidirezionale (corsia dedicata agli autobus in entrambi i sensi di marcia) su tutto il territorio comunale. Dal ponte Croix-Blanche all'incrocio di Avenue de l'Ormeteau, si propone di creare una corsia dedicata al traffico degli autobus verso la stazione RER di Aulnay. Gli autobus diretti a Tremblay-en-France continueranno a circolare nella corsia condivisa con automobilisti e ciclisti. Il traffico sarà quindi limitato a 30 km/h. A seconda della direzione del traffico, gli autobus attraverseranno l'incrocio di Avenue de l'Ormeteau su una corsia dedicata o su una corsia condivisa. L'incrocio di Avenue de l'Ormeteau segna l'inizio dello sviluppo bidirezionale.

Le piste ciclabili esistenti nelle corsie di traffico saranno mantenute e gli alberi notevoli preservati. La stazione di Lapin Sauté, situata nelle immediate vicinanze dell'incrocio, servirà quartieri in fase di rinnovamento e ristrutturazione: Gros Saule e Ambourget, ad Aulnay, e Les Beaudottes e Perrin, a Sevran.

Nelle città vicine