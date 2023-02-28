cantone di Aulnay-sous-Bois
Il traffico ad Aulnay-sous-Bois è spesso complicato nelle ore di punta, con un forte impatto sulla regolarità degli autobus. Il progetto mira a migliorare il flusso del traffico degli autobus concentrandosi sulla conservazione:
- lo spazio riservato alle biciclette, in particolare all'altezza del ponte della Croce Bianca
- vegetazione esistente, compresi alberi notevoli sulla RD115
- parcheggi, compresi quelli intorno alla stazione di Aulnay-sous-Bois
Trama
Sono allo studio varie riqualificazioni del percorso dell'attuale linea 15:
- Il trasferimento del capolinea alla stazione degli autobus di Aulnay Sud (soggetto all'acquisizione di terreni SNCF lungo la ferrovia). L'attuale percorso ad anello verrebbe abbandonato e le attuali fermate Anatole France e Floquet non sarebbero più servite dalla futura linea 15. Queste due fermate sarebbero comunque servite dalle linee 1 e 607.
- L'abbandono del gancio nel quartiere Ambourget (fermata Saint-Paul) per migliorare i tempi di percorrenza della futura linea 15. Tuttavia, il quartiere rimarrà servito dalla linea 43.
Stazioni
Sono inoltre allo studio la creazione e il raggruppamento di stazioni:
- Aulnay RER: come parte del resto del progetto, l'ubicazione esatta del capolinea deve ancora essere confermata; consentirà interconnessioni con la RER B, il Transilien K e il tram T4.
- Arte / Coniglio saltato: la fermata Arts è attualmente relativamente poco frequentata, si propone di condividerla con la stazione Lapin Sauté.
- HLM / Ambourget – Cimitero: si propone di raggruppare la fermata HLM con Ambourget – Cimitero al fine di migliorare la leggibilità della linea.
- Savigny: nell'ambito della riconfigurazione della rotatoria Robert Schumann, questa fermata sarà raggruppata con la fermata Paré (inizialmente situata all'incrocio Robert Schuman). La sostituzione di questa rotatoria con un incrocio migliorerebbe l'integrazione urbana degli spazi verdi esistenti e una reale estensione della copertura vegetale in questo settore. Il progetto di riqualificazione mirerà a creare uno spazio paesaggistico di qualità. Oltre a queste misure, il progetto studierà la possibilità di creare piste ciclabili e piste ciclabili nelle zone 30, tra cui rue Jules Princet.
Infine, il TCSP sarà il collegamento con le aree in fase di riqualificazione urbana (i quartieri Gros Saule e Ambourget o il gruppo scolastico Bourg).
Focus sul settore della Croce Bianca
A Croix-Blanche, nel caso in cui il capolinea si trovi a sud della stazione RER di Aulnay, gli studi effettuati hanno dimostrato che non era possibile allargare il ponte esistente per consentire lo sviluppo di un sito pulito, senza ridurre il numero di binari esistenti. È quindi allo studio la costruzione di un attraversamento parallelo al ponte esistente. Attraversando i binari ferroviari, consentirebbe la creazione di una corsia dedicata agli autobus in un senso di marcia.
Dalla Croix Blanche all'incrocio di Avenue de l'Ormeteau
La larghezza delle strade non consente l'inserimento di un proprio sito bidirezionale (corsia dedicata agli autobus in entrambi i sensi di marcia) su tutto il territorio comunale. Dal ponte Croix-Blanche all'incrocio di Avenue de l'Ormeteau, si propone di creare una corsia dedicata al traffico degli autobus verso la stazione RER di Aulnay. Gli autobus diretti a Tremblay-en-France continueranno a circolare nella corsia condivisa con automobilisti e ciclisti. Il traffico sarà quindi limitato a 30 km/h. A seconda della direzione del traffico, gli autobus attraverseranno l'incrocio di Avenue de l'Ormeteau su una corsia dedicata o su una corsia condivisa. L'incrocio di Avenue de l'Ormeteau segna l'inizio dello sviluppo bidirezionale.
Le piste ciclabili esistenti nelle corsie di traffico saranno mantenute e gli alberi notevoli preservati. La stazione di Lapin Sauté, situata nelle immediate vicinanze dell'incrocio, servirà quartieri in fase di rinnovamento e ristrutturazione: Gros Saule e Ambourget, ad Aulnay, e Les Beaudottes e Perrin, a Sevran.