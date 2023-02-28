Autobus

Sevran

A Sevran, il progetto contribuirà a facilitare il servizio delle principali strutture (ospedale Robert Ballanger, centro commerciale Beau Sevran) e garantirà collegamenti rapidi con la RER B e la futura linea 16 del Grand Paris Express.

Nel settore, il progetto sta lavorando per rispondere a molteplici sfide:

  • conservazione dei filari di alberi in particolare su Salvador Allende Avenue.
  • miglioramento del servizio al polo ospedaliero e alla stazione di Sevran-Beaudottes.
  • inserimento di corsie dedicate agli autobus in entrambe le direzioni, come lungo Avenue Raoul Dautry e poi sul piazzale della stazione, avendo cura di limitare la rimozione dei parcheggi, o di compensarli il più possibile (creando aree di parcheggio nelle vicinanze, ad esempio).
  • servire i progetti di sviluppo in corso, in particolare il progetto di rinnovamento urbano per il quartiere di Montceleux.
  • creazione di nuove piste ciclabili, a partire da Avenida Salvador Allende.

Trama

Dalla RD 115, l'autobus:

  • percorrerà i viali:
    - Raoul Dautry:
    - Salvador Allende:
    - Martin Luther King:
  • prima di tornare sulla strada dipartimentale 115.

La futura linea 15 servirà la stazione di Sevran-Beaudottes e l'ospedale Ballanger.

Stazioni

Si sta studiando la creazione di due nuove fermate:

  • Sulla RD 115, prima dell'incrocio tra Avenue Raoul Dautry, per servire l'ospedale Robert Ballanger
  • All'incrocio tra i viali Salvador Allende e Martin Luther King.

