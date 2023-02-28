Sevran
A Sevran, il progetto contribuirà a facilitare il servizio delle principali strutture (ospedale Robert Ballanger, centro commerciale Beau Sevran) e garantirà collegamenti rapidi con la RER B e la futura linea 16 del Grand Paris Express.
Nel settore, il progetto sta lavorando per rispondere a molteplici sfide:
- conservazione dei filari di alberi in particolare su Salvador Allende Avenue.
- miglioramento del servizio al polo ospedaliero e alla stazione di Sevran-Beaudottes.
- inserimento di corsie dedicate agli autobus in entrambe le direzioni, come lungo Avenue Raoul Dautry e poi sul piazzale della stazione, avendo cura di limitare la rimozione dei parcheggi, o di compensarli il più possibile (creando aree di parcheggio nelle vicinanze, ad esempio).
- servire i progetti di sviluppo in corso, in particolare il progetto di rinnovamento urbano per il quartiere di Montceleux.
- creazione di nuove piste ciclabili, a partire da Avenida Salvador Allende.
Trama
Dalla RD 115, l'autobus:
- percorrerà i viali:
- Raoul Dautry:
- Salvador Allende:
- Martin Luther King:
- prima di tornare sulla strada dipartimentale 115.
La futura linea 15 servirà la stazione di Sevran-Beaudottes e l'ospedale Ballanger.
Stazioni
Si sta studiando la creazione di due nuove fermate:
- Sulla RD 115, prima dell'incrocio tra Avenue Raoul Dautry, per servire l'ospedale Robert Ballanger
- All'incrocio tra i viali Salvador Allende e Martin Luther King.