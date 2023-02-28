Tremblay-en-France
A Tremblay-en-France e più precisamente sulla RD 40, attività commerciali e strutture sportive e scolastiche si affiancano alle aree residenziali, tra cui alcune nuove costruzioni derivanti da progetti di ristrutturazione urbana. L'area si caratterizza anche per i suoi filari di alberi.
Il progetto si applicherà a:
- Limitare le acquisizioni di terreni.
- Compensare per quanto possibile, l'inevitabile rimozione di posti auto (necessaria sulla RD 40).
- Creare nuovi percorsi pedonali e attraversamenti sicuri.
Conservare gli alberi esistenti in modo da non distorcere il paesaggio urbano e limitare gli impatti sugli alberi nel resto dell'area.
Sviluppo
Sulla RD 40, due varianti di sviluppo saranno studiate durante le prossime fasi di studio del progetto:
- Prima opzione: ridurre le quattro corsie automobilistiche a due corsie, per inserire corsie dedicate agli autobus e allargare le piste ciclabili esistenti (da 1,5 m a 2 m).
Questa opzione consentirebbe di snellire il traffico degli autobus grazie a corsie dedicate in entrambe le direzioni e di mettere in sicurezza le piste ciclabili esistenti, riducendo al contempo il numero di alberi da abbattere (meno di 20).
Secondo i risultati dei primi studi sul traffico, la riduzione delle strade non genera congestione stradale nella zona. Come per tutti i progetti realizzati da Île-de-France Mobilités, ulteriori studi sul traffico saranno effettuati come parte dell'ulteriore progettazione del progetto, per confermare l'accettabilità degli sviluppi proposti.
- Seconda opzione: mantenere le quattro corsie di traffico e inserire corsie dedicate agli autobus in ogni direzione. Questa opzione manterrebbe le attuali condizioni del traffico automobilistico aumentando al contempo la regolarità degli autobus. Tuttavia, per consentire la circolazione degli autobus, sarebbe necessario allargare la RD 40, che sarebbe possibile solo abbattendo filari di alberi (più di 200 alberi).
Stazioni
Le stazioni del ramo Tremblay-en-France fino a Place Jean Jaurès non saranno più servite dalla linea 15, ma da altre linee di autobus (analisi della ristrutturazione della rete di autobus a venire). Le fermate Résistance e Vert Galant continueranno ad essere servite (la seconda in corrispondenza della RER B).