A Tremblay-en-France e più precisamente sulla RD 40, attività commerciali e strutture sportive e scolastiche si affiancano alle aree residenziali, tra cui alcune nuove costruzioni derivanti da progetti di ristrutturazione urbana. L'area si caratterizza anche per i suoi filari di alberi.

Il progetto si applicherà a:

Limitare le acquisizioni di terreni.

Compensare per quanto possibile, l'inevitabile rimozione di posti auto (necessaria sulla RD 40).

Creare nuovi percorsi pedonali e attraversamenti sicuri.

Conservare gli alberi esistenti in modo da non distorcere il paesaggio urbano e limitare gli impatti sugli alberi nel resto dell'area.

Sviluppo

Sulla RD 40, due varianti di sviluppo saranno studiate durante le prossime fasi di studio del progetto: