A Villepinte, e più precisamente sulla RD 115, si stanno sviluppando progetti lungo Boulevard Robert Ballanger (ZAC de la Pépinière e Parc de la Noue in particolare), contribuendo a rivitalizzare il settore. In questo contesto, si propone di inserire una corsia dedicata agli autobus in entrambe le direzioni.

In questa fase degli studi, gli impatti sul suolo sono già stati identificati. I lotti potrebbero essere interessati senza che le costruzioni siano direttamente influenzate dal progetto.

Inoltre, per rispondere ai problemi del traffico degli autobus e per aumentare l'inverdimento della città, saranno studiati diversi tipi di sviluppo nel settore:

Sarà privilegiato l'inserimento di corsie dedicate agli autobus in entrambe le direzioni, al fine di garantire la regolarità dell'autobus. Questi sviluppi sarebbero oggetto di particolare attenzione per non generare congestione stradale.

La creazione di parcheggi per garantire l'accesso ai negozi sulla RD 115.

Piantare alberi sul lato sud della RD115.

L'allargamento, sulla RD 115, dei marciapiedi e la creazione di piste ciclabili per garantire la sicurezza degli utenti.

La conservazione degli alberi piantati tra il 2019 e il 2020 tra Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny e la rotonda RD 115 – RD 40.

Trama

Il percorso segue quello dell'attuale linea 15 per gran parte. Per migliorare l'efficienza su tutta la linea, il percorso non effettua la deviazione attraverso i viali Charlemagne e Charles de Gaulle a favore del servizio della rotonda che dà accesso alla A104 e una parte della RD 40.

Stazioni

Per quanto riguarda le fermate servite, vengono proposte due importanti riconfigurazioni:

La soppressione delle stazioni (fermate Malraux, Leclerc, Brassens ) che continuerebbero comunque ad essere servite dalle linee 39 e 45.

) che continuerebbero comunque ad essere servite dalle linee 39 e 45. La creazione di una nuova fermata alla rotonda della RD 115, al fine di servire efficacemente le strutture culturali situate sul lato nord della RD 115.

Si propone inoltre di servire, raggruppare o trasferire le seguenti fermate: