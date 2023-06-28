Focus sugli studi sul traffico stradale

Data di pubblicazione: 13 Julliet 2021

A seguito della consultazione pubblica, sono ripresi gli studi sul traffico stradale per il progetto Bus Bords de Marne. Questi permetteranno di valutare con precisione gli effetti del progetto sulle condizioni del traffico sulla RD34 e più in generale sulle strade adiacenti, per informare la scelta di sviluppo che alla fine sarà portata all'inchiesta pubblica.

Il primo passo in questi studi è quello di effettuare un inventario del traffico stradale attuale. La campagna di conteggio stradale è iniziata il 21 giugno su tutti gli assi del perimetro di studio. Questi conteggi vengono effettuati in diversi modi:

30 punti di conteggio direzionale tramite videocamere autonome : registrazione dei movimenti agli incroci con differenziazione dei tipi di veicoli in un giorno nelle ore di punta tra le 7:00-9:00 e le 17:00-19:00. La conoscenza delle direzioni è importante per adattare correttamente i piani semaforici e per dimensionare correttamente le strutture agli incroci con, ad esempio, l'integrazione di una corsia dedicata alle svolte a sinistra.

11 punti di conteggio automatico tramite radar : effettuati su 7 giorni consecutivi, quantificano il flusso medio giornaliero, distinguendo tra veicoli privati e mezzi pesanti.

4 aree di rilevamento "Origine / Destinazione" mediante lettura delle targhe * utilizzando telecamere: letture effettuate in un giorno tra le 7h-9h e le 17h-19h, per ottenere un follow-up del veicolo su un'area. Questo tipo di conteggio consente di comprendere meglio la struttura del traffico stradale: qual è la quota del traffico di transito rispetto al traffico di interscambio o al traffico locale?

Il particolare periodo di deconfinamento con un telelavoro ancora significativo può influenzare questi conteggi. Questo pregiudizio è ben preso in considerazione nella metodologia. I dati raccolti saranno incrociati con i dati raccolti nel 2019 nello stesso territorio al fine di ottenere la situazione di riferimento più equa possibile.

E dopo l'inventario del traffico stradale?

Il traffico futuro sarà modellato tenendo conto di molti parametri come l'evoluzione prevista della popolazione e del numero di posti di lavoro, altri progetti stradali locali, ecc. Questa modellazione dinamica consentirà quindi di testare e confrontare l'effetto del progetto sulle circolazioni, secondo diversi scenari. Vi terremo informati sullo stato di avanzamento del progetto! Non dimenticare di iscriverti alle notizie se non l'hai già fatto per essere avvisato!

* Vengono annotati solo i primi 5 caratteri di ogni targa, al fine di preservare l'anonimato degli automobilisti.

Foto: esempio di un dispositivo di conteggio automatico installato sulla RD143 – (c) Ile de France-Mobilités-CPEV-AIMSUN