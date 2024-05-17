Le presentazioni e i verbali degli incontri sono online!

Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, i team di Île-de-France Mobilités sono venuti a incontrarvi. Lo scopo di questi incontri era quello di presentare le evoluzioni del progetto Bus Bords de Marne dopo la consultazione preliminare e di rispondere alle vostre domande prima dell'inchiesta pubblica, prevista per l'autunno 2024. Sono stati organizzati 3 incontri e 1 incontro passeggeri di circa 2 ore, ciascuno con un focus dettagliato su una particolare area geografica.

Trovate qui sotto e nella mediateca tutte le presentazioni e le relazioni: