Le presentazioni e i verbali degli incontri sono online!
Pubblicato su
Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, i team di Île-de-France Mobilités sono venuti a incontrarvi. Lo scopo di questi incontri era quello di presentare le evoluzioni del progetto Bus Bords de Marne dopo la consultazione preliminare e di rispondere alle vostre domande prima dell'inchiesta pubblica, prevista per l'autunno 2024. Sono stati organizzati 3 incontri e 1 incontro passeggeri di circa 2 ore, ciascuno con un focus dettagliato su una particolare area geografica.
Trovate qui sotto e nella mediateca tutte le presentazioni e le relazioni:
- Incontro pubblico a Perreux-sur-Marne il 21 marzo
o Presentazione
o Segnalazione
- Incontro viaggiatori a Chelles il 25 marzo
o Segnalazione
- Incontro pubblico a Neuilly-sur-Marne il 2 aprile
o Presentazione
o Segnalazione
- Incontro pubblico a Neuilly-Plaisance il 4 aprile
o Presentazione
o Segnalazione
Trovate tutti i dettagli del progetto sul sito!
Troverete sul sito tutte le informazioni aggiornate sul progetto, compresa la presentazione generale del progetto e dei suoi obiettivi, gli sviluppi previsti settore per settore comprese le visualizzazioni 3D e le "Domande frequenti".
Restate sintonizzati!
Per non perdere nessuna novità del Bus Bords de Marne ed essere informati sulle date e le modalità dell'inchiesta pubblica prevista per l'autunno 2024, iscriviti alle news del progetto.