Linea 15 della metropolitana che serve la stazione di Val-de-Fontenay

Su 23 km, la linea 15 Est attraverserà 13 comuni in due dipartimenti, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne. Ne beneficeranno direttamente 675.000 abitanti. La sua messa in servizio è prevista per il 2030. Insieme alle sezioni sud e ovest della linea 15, formerà una grande circonvallazione di 75 km intorno alla capitale. La linea si fermerà a Val de Fontenay e Nogent Le Perreux.

Per maggiori informazioni: https://www.societedugrandparis.fr/ligne-15-est